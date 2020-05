El 1 de junio no volveremos a la normalidad: López-Gatell

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, recordó que estamos viviendo el momento de máxima transmisión del virus SARS-CoV-2, por lo que el próximo 1 de junio no volveremos a la normalidad, ya que esto se indicará en cada estado, de acuerdo al semáforo del riesgo epidemiológico.

“Cuando se levante la Jornada Nacional de Sana Distancia; es decir, el primero de junio (…), el lunes primero de junio, no piense la ciudadanía, por favor que esto quede registrado, no piense la ciudadanía que el primero de junio volvemos a la normalidad, volvemos a todas las actividades que veníamos realizando, no va a ser así”, resaltó.

Coronavirus.

“La manera en que va a ocurrir es que en cada estado, en cada entidad federativa, anticipadamente al primero de junio, en el fin de semana anterior al lunes primero de junio, presentaremos el estado que guarda la epidemia de Covid en cada una de las 32 entidades federativas y estará representado por un semáforo del riesgo epidemiológico que considera diversas variables (…), de modo que usted va a poder saber, en el estado en el que reside, cual es la condición epidémica de Covid y derivado de ello, habrá indicaciones, sobre si en su entidad federativa se abren las actividades públicas y las actividades laborales o no, entonces no piense que ya se acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia, no píense que el primero de junio es volver a la completa normalidad”, agregó.

El subsecretario de Salud recordó a que la Jornada Nacional de Sana Distancia le quedan 13 días, por lo que exhortó a la población de todo el país a no relajar las medidas sanitarias.

López-Gatell Ramírez informó este lunes que el número de muertos por coronavirus en México llegó a cinco mil 332, mientras que los casos confirmados alcanzan los 51 mil 633.

Destacó que las entidades del país con mayor número de casos de Covid-19 son la Ciudad de México con 14 mil 566 personas, así como el Estado de México con ocho mil 556.

Mientras que en las últimas 24 horas se registraron dos mil 414 nuevos casos de coronavirus, que representa un incremento de 4.9% respecto al día anterior.

Por otra parte, en las últimas 24 horas, 661 hospitales Covid notificaron que a nivel nacional hay 13 mil 770 camas IRAG (Infección Respiratoria Aguda Grave) disponibles y ocho mil 862 ocupadas.

En el plano internacional, la cifra de casos confirmados se elevó a cuatro millones 618 mil 821.

De ese total, un millón 182 mil 990 fueron casos confirmados en los últimos 14 días.

