“Dramático lo que ocurrió en Hospital La Américas” de Ecatepec: López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, calificó de dramática la irrupción de una familia al Hospital Las Américas de Ecatepec, que fue difundida en línea y en donde se aprecia que manipularon cadáveres con un alto riesgo de contagio.

“Este fenómeno de desconcierto tiene que ver con que las personas no tienen identificación de qué quiere decir covid grave, que causa neumonía, inflamación de los pulmones, pueden perder la vida porque no pueden oxigenar la sangre”, y una persona no puede vivir más de 5 minutos sin oxígeno”, dijo el funcionario.

López -Gatell envió sus condolencias a los familiares y recordó que desde el inicio de la pandemia se advirtió que llegaría el momento en que los servicios de salud se saturarían y con ello, los servicios que dan destino final a los cuerpos porque el covid-19 provoca muertes.

Aseguró que los cadáveres mostrados en el video difundido, se encontraban de acuerdo a la guía del manejo de cadáveres, sellados dentro de bolsas con una solución desinfectante.

“No es nada adecuado que se abran porque puede aumentar el riesgo de contaminación hacia las personas. Lo alertamos desde la fase 1, dijimos claramente el enorme riesgo que es que se saturen las instalaciones de salud y en la medida en que el covid-19 puede causar la muerte, también se saturan los procesos de disposición final”, y eso puede ocurrir a nivel de hospital y municipal”, finalizó.

