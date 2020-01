Diputado acusa a cajero de Azcapo de ‘ponerlo’ con asaltantes (Video)

Un diputado acusó a un cajero de un banco en Azcapotzalco de ‘ponerlo’ con los asaltantes que le robaron el dinero que retiró.

El diputado local, Emmanel Vargas Bernal publicó en su cuenta de Twitter un video en donde señala al empleado de BBVA de ‘ponerlo’ con los asaltantes.

Además, explicó que acudió al banco ubicado en Town Center del Rosario y tras salir rateros le pidieron el monto exacto de lo que sacó.

Este video surge luego de que se dio a conocer un caso similar pero en Boca del Río, Veracruz.

Este tipo que seguro está coludido les dio aviso a las ratas para que me quitaran el dinero que retire en la caja me pidieron exactamente lo que retire. #TownCenter #Azcapotzalco agradezco a los oficiales que me brindaron el apoyo. pic.twitter.com/ekcZV9DsJz

— Emmanuel Vargas Bernal (@Emmanuel_CDMX) January 13, 2020