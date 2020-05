Difunden audio falso y genera pánico en la población

Luego de que circulara entre vecinos un audio en el que presuntamente acusaran que las autoridades “fumigarían” comunidades de los municipios del norte del Estado de México como una medida para enfermar a los ciudadanos del nuevo coronavirus, pobladores instalaron barricadas durante la noche de este jueves para impedir la presunta intervención de “fumigadores”.

En uno de los audios, presuntamente se advierte que a través de aviones habrían de esparcir químicos en los municipios para enfermar a los ciudadanos. “Llegó una llamada del C5 que es la comandancia del Estado de México, diciéndole que después de las 8:00 de la noche del día de hoy va a haber avionetas lanzando químicos, no todo va a ser el día de hoy, va a ser todo el tiempo hasta el 16 de mayo”.

Aparentemente, estos químicos complicarían el estado de salud de quien lo respirara y obligaría a quien lo respirara ir a los hospitales, advirtiendo que la operación sería realizada durante las noches. “De aquí al 16 de mayo guárdense después de las 8.00 de la noche, guárdense, enciérrense, pero no salgan. Puede salir después en la mañana”.

El mensaje de audio difundido provocó temor ya que señalaba que los centros de salud municipales deberían de entregar una cuota de 60 muertos diarios por covid-19. Cabe señalar que la zona norte de la entidad mexiquense adolece de sistemas de salud.

La difusión provocó que comunidades de los municipios de Ixtlahuaca, San Felipe del Progreso y San José Del Rincón cerraran la noche de este jueves los accesos, exigiendo a las autoridades respuesta sobre la veracidad de la grabación. La psicosis fue tal que la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) tuvo que desmentir en redes sociales la supuesta fumigación.

“La SSEM y el C5, informan que circula en redes y grupos, un audio que señala que C5 llevará a cabo un plan de fumigación y una restricción de salida a las 20 horas; señalamos que es información completamente FALSA y carece de fundamentos. #EvitaNoticiasFalsas”.

El alcalde de San Felipe de Progreso, Alejandro Tenorio Esquivel, desmintió la información y llamó a la ciudadanía a tener calma y pidió que no hubiera intervención de menores en las barricadas, ya que forman parte de un grupo de riesgo ante la pandemia.

“La verdad absoluta es que si existe la enfermedad, la verdad absoluta es que no la está esparciendo el gobierno, no estamos haciendo acciones hacia el interior de las comunidades, no le vamos a hacer nunca daño a ningún ciudadano”.

Me gusta: Me gusta Cargando...