Destaca AMLO fortaleza del peso frente al coronavirus

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, cerró la semana con su habitual conferencia matutina con medios de comunicación, desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

En el acto, previo a entrar a la ronda de preguntas y respuestas, el mandatario aprovechó para expresar sus felicitaciones a los Tomateros de Culiacán, que ayer ganaron la Liga Mexicana del Pacífico frente a los Venados de Mazatlán.

Ya ante los cuestionamientos de la prensa presente, López Obrador aseguró que la Secretaría de Gobernación atiende el caso de los menores integrantes de las policías comunitarias en Guerrero.

“Estamos atendiendo las causas que originan la seguridad y la violencia”, dijo, agregando que la estrategia de su gobierno es cuidar a las familias.

CORONAVIRUSEn otro tema, sobre el coronavirus de Wuhan, por cuyo brote ayer se declaró una emergencia internacional por parte de la Organización Mundial de la Salud, López Obrador reiteró que no existe motivo de alarma en México en cuestiones de salud ni respecto a la economía.

“No debe haber alerta, se piensa que no es fatal el coronavirus, sin embargo, está generando cierta incertidumbre, no tanta en el caso de México”, dijo el presidente, confiando en que la economía mexicana se mantendrá estable. .

“Nuestro peso está resistiendo bien, no tenemos problema”, indicó.

Además, López Obrador confirmó que, al momento, no hay casos confirmados de la enfermedad en el país.

“Del coronavirus no hay ningún caso, eso no quiere decir que no se pueda presentar. Le estamos dando seguimiento a este asunto, todos los días se está informando a las nueve de la noche, pero no debe haber alarmas”, insistió el mandatario.