Descomposición social sigue afectando a México durante la pandemia: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, señaló durante la mañanera de este lunes que la descomposición social sigue afectando, derivado del caso de las enfermeras asesinadas en Torreón.

Lo anterior al ser cuestionado por desvío de insumos médicos durante la pandemia, por lo que a pesar de no tener denuncias, hay otros temas que le duelen al país como dichos homicidios.

“Yo no tengo muchos reportes de desvíos, y les digo esto porque todos los días nos informamos de lo que pasa en el país, además de delitos cometidos, de otros hechos, robo de combustible, problemas que se presentan en las detenciones de presuntos delincuentes, protección civil. Todo, diario estamos al tanto, y no tenemos datos sobre estos, fue en cambio muy lamentable lo que sucedió con la pérdida de vida de las enfermeras y ya se detuvo a los responsables, y fue por robarles sus bienes personales y todo hace indicar se tratad de gente conocida de las enfermeras”.

Reiteró que la descomposición social todavía está afectando mucho.

López Obrador pidió que se debe fomentar la cultura del ahorro en la ciudadanía.

“Vamos a entregar, a dispersar, un promedio de 100 mil millones de pesos mensuales, parte de ese dinero de manera directa, se va a poyar a 180 mil pescadores, les va a llegar este mes un apoyo de 7 mil pesos, a los 180 mil, y les recomendaba que ese dinero, aunque poco, lo cuidarán, hay que ahorrar, es una de las lecciones que nos está dejando la pandemia y el modelo neoliberal”.

Puntualizó que el machismo se debe dejar a un lado, ya que las entradas de una familia son para todos.

“No debe manejarse con machismo, que lo que ingresa al hogar es de la familia, que hay que tomar en cuenta a la esposa y a los hijos, y nada de que el esposo agarre el dinero y lo derroche; eso aplica también para el gobierno, que lo mucho o poco que tengamos lo tenemos que distribuir con equidad y justicia.

“No al derroche, es un cambio en el modo de vida, en general, no al dispendio, no la lujo, que lo que tengamos se ocupe para lo básico”.

Por otro lado, anunció que solo 5 por ciento de las empresas no han acatado las medidas sanitarias y siguen operando, a pesar de que sus actividades no son esenciales, y enfatizó que las empresas Elektra y Coppel ya detuvieron actividades.

“Cuando empezamos a hacer esta revisión, creo que no cumplían el 13%, la semana pasada bajó al 6, y ahora ya está en el 5%, y espero que en la semana próxima siga reduciéndose el número de establecimientos que no cumplen con el plan de emergencia sanitaria, en esta semana se logró que las tiendas Elektra cerraran, esa fue decisión de los directivos de la empresa, me enviaron una carta, dando sus puntos de vista, cuestionando algunas medidas que se han tomado, ellos tiene su concepción de cómo se está llevando a cabo nuestra estrategia, son críticos, pero entiendo su derecho a disentir, es parte de la democracia, deciden, hace caso y cierran sus tiendas, y dejar solo lo esencial, agradezco esta actitud”.

Sobre el tema de obras, dijo, que en el mes de junio, inicia la construcción de 5º tramo de Tren Maya.

“La semana próxima va a estar con ustedes Rogelio Jiménez Pons, el director del Tren Maya porque ya se tienen entregados los contratos para comenzar a construir el tren, la vía; ya este mes se tiene entregados 4 contratos a 4 empresas que van a construir alrededor de 900 kilómetros, desde Palenque hasta Cancún, pasando por Escárcega, por Campeche, por Mérida, ya se tiene los 4 tramos, pronto, para mediados de junio, comenzamos con el quinto tramo que es de Cancún a Tulum, y nos quedan dos pendientes: de Tulum a Bacalar, Chetumal, Kalakmul y el entronque de nuevo con Escárcega pero ya vamos”.

