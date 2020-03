Descarta Obrador cambiar estrategias pese a marcha contra feminicidios

Al asegurar que el paro nacional de mujeres realizado ayer fue “una buena jornada” donde destacó que no hubo violencia, y donde inclusive bajó el número de homicidios, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que su gobierno vaya a cambiar su estrategia de combate a feminicidios y violencia contra las mujeres, sino que “al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que generan la violencia”.

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo federal señaló que aún no se tiene información de cuántas mujeres participaron en la jornada inédita, pero, aseguró, pronto se tendrá ese informe.

“Ayer fue el movimiento la protesta, de huelga de las mujeres, no tengo información objetiva sobre cuántas mujeres, niñas pararon, pero vamos a tener pronto un informe; lo interesante es que se protestó y que no hubo violencia, ayer fue un día sin violencia, inclusive hasta en lo que tiene que ver la violencia en general bajó en el país, el número de homicidios y otros delitos, eso si lo tengo, ayer fueron 72 homicidios dolosos y de los cuales 10 fueron mujeres, aclarando estamos hablando de mujeres en general”.

Paro no tendrá gran impacto económico: Presidente

-“Es bueno que se proteste, que participemos todos, que se ejerza el derecho de manifestación y de protesta y de que nosotros garanticemos el derecho a disentir”.

-“¿Estas jornadas tendrán un impacto, algún cambio de enfoque de como se aborda el problema?”, se le preguntó.

-“No, al contrario, vamos a reforzar la misma estrategia de atender las causas que generan la violencia: buscar vivir en una sociedad mejor, atender a los jóvenes, atender el campo, que no haya desempleo, que haya buenos salarios, que se evite la desintegración de las familias, que se fortalezcan valores”, contestó.

López Obrador acusó al conservadurismo de hipócritas porque “se puso la máscara feminista, ‘le vamos a tirar al gobierno’, no estoy inventando nada, no estoy hablando al tanteo, están los testimonios y más la cuestión violencia de donde sale eso”.

El mandatario indicó que no se gana nada con violencia porque “no se puede enfrentar la violencia con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal, el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien”.

“Los movimientos que transforman son movimientos pacíficos, sobretodo en los últimos tiempos, que transforman de verdad porque luego hay revoluciones y no hay cambios. Entonces si se puede de manera pacífica sin romper vidrios, sin agredir a nadie, hay que seguir haciendo conciencia y se puede mejorar por la vía pacífica”, agregó.