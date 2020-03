Descarta López Obrador rescate del gobierno a AHMSA

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, indicó que se detectó una transferencia de Altos Hornos de México (AHMSA) a una empresa filial de Odebrecht.

Asimismo, durante la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, Nieto Castillo señaló que se tomó la medida de descongelar las cuentas de la empresa “desde el primer día” de su bloqueo, para no afectar a los derechos de los trabajadores, de los accionistas y de proveedores.

Sin embargo, el titular de la UIF precisó que esto ocurrió para aquellas cuentas en que no se detectaron movimientos ilícitos.

Por su parte, cuestionado sobre un posible rescate de AHMSA, el presidente López Obrador descartó este escenario.

“Nosotros no podemos rescatar empresas, lo dije ayer”, señaló el mandatario federal.

“Es una negociación particular entre empresas, deseamos que se pongan de acuerdo, pero nosotros no podemos rescatar empresas, porque nosotros somos simplemente administradores de los dineros de los pueblos y no podemos convertir deudas privadas en deudas públicas. Eso no lo podemos hacer”, declaró.

López Obrador agregó que no se replicará lo que pasó con el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) al que el gobierno le inyectó dinero, porque implicó una deuda de un billón de pesos, de la que se ha pagado una cifra igual y aún se sigue debiendo otro billón

“Cada año se destinan más de 40 mil millones de pesos para pagar sólo los intereses del Fobaproa, no haremos ningún rescate, en dado caso, Nafin podría otorgarle créditos a los nuevos dueños de Altos Hornos de México, pero no como los de Odebrecht”, dijo López Obrador.