Denuncian página de FB en donde hombres comparten fotos íntimas de sus esposas

México. A través de redes sociales se dio a conocer una página de Facebook en la que los hombres comparten fotografías íntimas de sus esposas, sin su consentimiento.

En la descripción de la página, detalla que se exhibe a sus “esposas, novias o amantes”, aunque en algunos casos, las fotos son robadas de otros perfiles.

La página fue descubierta por una usuaria en redes que descubrió que subieron imágenes personales sin su consentimiento.

«Un amigo me mandó esta página donde publican fotos de mujeres, yo no sé quién sea y en esas fotos salgo yo. A esto también se le llama violencia y los comentarios que ponen los hombres, de verdad QUE ME ENERVA!”, escribió.

La página cuenta con más de mil likes, misma que a pesar de haber sido denunciada, los administradores se niegan a dar de baja el contenido del sitio.

Horas más tarde, finalmente la pagina fue dada de baja.

Con información de Radio Fórmula.

