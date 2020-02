Dan prisión vitalicia a feminicida de niña de nueve años en Edomex

Un juez del Distrito Judicial de Chalco impuso prisión vitalicia a un hombre que abusó sexualmente a una niña de nueve años de edad y luego la asesinó la noche del 31 de diciembre del 2018 en la colonia Poder Popular, en el municipio de Valle de Chalco.

Durante la audiencia que se llevó a cabo la tarde del lunes el Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Feminicidios, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), aportó las pruebas necesarias para solicitar que el impartidor de justicia atribuyera la mayor condena posible por ese delito al imputado identificado como Marciano Cabrera Romero.

La noche del 31 de diciembre del 2018, aproximadamente a las 19 horas, la niña desapareció mientras jugaba en la calle, a unos cuantos metros de su casa.

“Estábamos juntos preparando todo para la cena, yo me metí a bañar y me dijo papi préstame tu encendedor para quemar mis ratoncitos y le dije que sí, ya después no la vimos y pensamos que estaba con su abuelita porque siempre se iba para allá, su hermano fue a buscarla y fue cuando nos dimos cuenta que desapareció”, recordó José Manuel, padre de la pequeña.

Los seres queridos y residentes de la colonia iniciaron su búsqueda por esa área durante la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero del 2019 y en un predio donde hay edificadas tres viviendas precarias de tabiques mal colocados y láminas de cartón encontraron el cuerpo de la niña durante las primeras horas de ese día.

Ese terreno, que está localizado enfrente de donde vive la familia de Camila, era ocupado por Marciano, quien se desempeñaba como vigilante de la colonia, originario de Puebla, quien fue señalado por los habitantes como el responsable de su muerte.

Después de asesinar a la menor de edad Marciano Cabrera huyó hacia el estado de Puebla para evitar ser detenido.

Luego de las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México localizaron al hombre en un poblado de la alcaldía de Tlacuilotepec, en el estado de Puebla, en donde con el apoyo de la Policía Municipal y autoridades estatales fue detenido en cumplimiento de una orden de aprehensión en su contra por feminicidio.

Marciano Cabrera Romero fue trasladado al Estado de México e ingresado al Centro Penitenciario de Chalco, donde quedó a disposición de un juez, quien lo vinculó a proceso por estos hechos y posteriormente, después de solventar todas las audiencias en el proceso penal que se inició, lo sentenció a pasar el resto de su vida en prisión.