Critica AMLO a gobiernos anteriores por corrupción en el sistema de salud

Durante su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó que en las pasadas administraciones se otorgaran a intereses privados la responsabilidad de distribuir medicamentos o que se construyeran hospitales en zonas que no eran viables como barrancas.

Hay que hacer la historia, que es la maestra de la vida, y hubo muy buenos secretarios de salud, pero en los últimos tiempos se optó por la privatización del sector. Voy a poner un ejemplo, el mejor servicio de salud se creó en 1979, que ahora se llama IMSS-Bienestar, ¿por qué es mejor? Pues porque no se descentralizó”, afirmó el presidente.

Dijo que había farmacias en los institutos nacionales de salud donde los jefes eran los dueños de las distribuidoras o que incluso políticos se convirtieron en mercantes en el sistema de salud.

“Políticos vendiendo medicinas, protegiendo a los distribuidores de medicina, se echó a perder el Seguro Popular, había más trabajadores administrativos que médicos y enfermeras. Por eso vamos a informar cada semana, y no es fácil, porque los que vendían medicamentos pensaron que no íbamos a resistir y que íbamos a regresar con ellos y que íbamos a decirles: volvamos a lo mismo, pues no, por eso abrimos la compra de medicamentos en el extranjero”, dijo.

Afirmó que debido a la falta de planeación y que se benefició a empresas, hay un número de hospitales que ya no se pueden rehabilitar porque fueron construidos en terrenos que no eran viables.