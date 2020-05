Crecieron 7 veces contagios desde que se declaró la fase 3

En cambio, el número de personas con sospecha de tener SARS-CoV-2, que al comienzo de esta etapa representaban 65 por ciento de los confirmados, esta semana equivalen a 43 por ciento. De acuerdo con expertos consultados por este diario, esta aparente disminución de los casos sospechosos se puede explicar, en parte, por el incremento en las pruebas que lleva a cabo la red de laboratorios de salud pública.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, ha insistido en que no hay límite para la realización de los estudios de laboratorio y se hacen los que se requieran para cumplir con la vigilancia Centinela, la cual abarca 10 por ciento de los pacientes ambulatorios, la totalidad de los enfermos hospitalizados y los fallecimientos. No obstante, no ha habido los suficientes insumos para que los laboratorios trabajen; el Instituto Mexicano del Seguro Social ha tenido estas dificultades, según lo reconoció Mauricio Hernández Ávila,director de Prestaciones Económicas y Sociales, quien señaló que únicamente estaban realizando 29 por ciento de las pruebas a enfermos ambulatorios y 90 por ciento de los hospitalizados; es decir, ni siquiera se cumplía con la vigilancia Centinela (La Jornada, 30/4/20. https://www.jornada.com.mx/2020/ 04/30/politica/003n1pol).

La causa era la falta de reactivos y medios de transporte viral, entre otros, y la dificultad de adquirirlos aquí y en otros países. La situación pudo haber cambiado con la llegada de pruebas importadas en las semanas recientes, dijeron. Además de que la pandemia sigue en aumento y no hay manera de que los números del registro bajen, es posible que en una parte de la crecida de la curva contribuya el hecho de que la Secretaría de Salud está en el proceso de resolver el rezago que se expresa en los casos calificados de sospechosos.

En cuanto al registro de casos de Covid-19, otro indicador de que la epidemia sigue en aumento está en los infectados activos, que corresponden a las personas que tienen una prueba positiva al SARS-CoV-2 e iniciaron con síntomas de la enfermedad en los 14 días anteriores. El número se ha mantenido al alza. Mientras el 21 de abril eran 3 mil 185 casos, para el 27 de mayo sumaban 15 mil 592. Respecto de este indicador, precisaron los especialistas consultados, no hay claridad metodológica sobre si representa el acumulado, lo que implicaría que al cabo de dos o tres semanas ya no formarían parte de la estadística porque habrían superado la infección; o, si hasta el pasado miércoles esas eran las personas que se mantenían como activas para la enfermedad.

Advirtieron que en la conferencia vespertina, tanto López-Gatell como el director de Epidemiología, José Luis Alomía, se refieren a los casos activos en tiempo presente.

