Covid-19 pone en pausa la democracia; incierta, fecha de comicios en Hidalgo y Coahuila

Este domingo 7 de junio era la fecha establecida para que Hidalgo y Coahuila tuvieran elecciones locales, hecho que el INE tuvo que suspender por la emergencia sanitaria y, hasta el momento, reina la incertidumbre sobre la nueva fecha de realización de los comicios.

“En la medida en que las condiciones sanitarias lo permitan, agosto es fecha probable, pero hay que ver cómo evoluciona (el covid-19) para determinar con más seguridad la fecha”, dijo en entrevista para Excélsior el consejero Jaime Rivera, presidente de la Comisión de Organización del INE.

Sin embargo, el INE ya prepara lineamientos especiales para garantizar la higiene y la seguridad de los capacitadores electorales, ciudadanos funcionarios de casilla y votantes, para cuando se determine el regreso a la organización de los comicios.

También adquirirá sustancias sanitizantes y modificará los productos y procesos que se pueda para evitar el contacto físico durante la etapa de capacitación y la jornada electoral

En adición, Rivera comentó que “como se trata de dos estados y no muy grandes, el instituto puede absorber esos gastos con economías, con algunas vacantes de plazas del servicio profesional que no se han ocupado todavía, todavía no es un problema. Si estamos adquiriendo insumos de higiene para garantizar las mejores condiciones sanitarias para estas elecciones, pero hoy el dinero siendo un problema no es algo que no podamos resolver.”

Aún no se determina el monto que aumentará el presupuesto, pues se piensa que durante el día se tendrán que limpiar varias veces las casillas, además de contar con las medidas de protección para el personal que se encuentre ahí.

El consejero refirió que necesitan más o menos “mes y medio antes de la jornada electoral, cuando se debe levantar la contingencia”, para poder terminar de organizar las elecciones y para hacerlo antes de septiembre, tendría que ser “a mediados de julio”.

LAS ELECCIONES POSTERGADAS

Hidalgo renovaría este domingo 84 ayuntamientos para que los nuevos funcionarios asumieran el cargo el próximo 5 de septiembre, y Coahuila, 16 diputados por Mayoría y nueve de representación proporcional, para integrar el Congreso local el 1 de enero de 2021.

“Hay muchos retos. Tendrán que acortarse ciertos plazos, o se acortan campañas o los plazos poselectorales, y la otra es bajo qué medidas sanitarias se van a llevar a cabo las elecciones”, dijo Arturo Espinosa, director de Strategia Electoral.

Comenta que “incertidumbre” es la palabra que ronda en torno a estas elecciones locales, a lo que María Marván, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que “a 90 días de estar encerrados yo no tengo claro que la elección se pueda realizar a fines de julio principio de agosto. Si van a tener que buscar implementar una serie de medidas para llegar a que se haga de manera no presencial, la mayor parte posible, y todo nuestro sistema electoral y jurídico no estaba preparado para trabajar a distancia se ha tenido que ir preparando”.

Marván comenta que la Constitución hidalguense permite que el Congreso local nombre consejos interinos, por si llega el 5 de septiembre sin el proceso electoral concluido, pero tanto ella, como Arturo Espinoza, descartan la posibilidad de estirar los mandatos de los actuales funcionarios para que se queden provisionalmente.

“Me parece indispensable que se respeten las fechas de toma de posesión. Otras alternativas sería mandarlas a 2021 o a enero, lo que tendría más complicaciones por las tomas de posesión, y porque no se pueden modificar, además de las duraciones de los cargos”, dijo Espinosa.

Agregó que la forma de realizar campañas tendrá que modificarse y los partidos tendrán el reto de llamar la atención del electorado para que no gane el abstencionismo.

Marván, por su parte, al coincidir con el director de Strategia Electoral, opinó que fue un acierto posponer las elecciones porque “los capacitadores se mueven en transporte colectivo; camión de línea; la capacitación es presencial; los mítines políticos, todavía en general en todo el mundo, pero en México somos muy intensos con los mítines de plaza, mismos que no se podría arriesgar a la población a que existieran”.

Coahuila

2.2 millones de votantes

3 mil 700 casillas

Se utilizarán 60 urnas electrónicas

Hidalgo

2.1 millones de votantes

3 mil 700 casillas

Se utilizarán 40 urnas electrónicas

Para ambas elecciones se requerirán 51 mil funcinarios de casilla

