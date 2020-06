Contra la violencia, más que “contar hasta 10”, hay que acabar con la impunidad

Si el gobierno federal quiere combatir la violencia contra las mujeres no necesita gastar dinero público en campañas mal hechas como “Cuenta hasta 10” que responsabiliza a las víctimas o las muestra como neuróticas; lo que se requiere es garantizar que no habrá impunidad cuando son agredidas, pero sobre todo capacitar a las autoridades para que actúen con perspectiva de género, destacan expertas. Entrevistadas por separado, Lulú Barrera , directora de la organización Luchadoras, y María Salguero , creadora del Mapa Nacional de Feminicidios, coincidieron en que la campaña “Cuenta hasta 10”, es muestra de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador no dimensiona el problema de la violencia contra las mujeres, el cual se acentuó a causa de la pandemia por coronavirus.

El pasado 26 de mayo, el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, presentó la campaña ‘Cuenta hasta 10’, con la que pretendía erradicar la violencia en los hogares. Como parte de los primeros spots, se aconsejaba a los ciudadanos contar hasta 10 y tranquilizarse para evitar algún acto violento. “Antes de que la violencia se apodere de ti, antes de que te enojes con tu pareja, antes de que te desesperes: cuenta, cuenta, cuenta. Cuenta hasta 10 y saca la bandera blanca de la paz”, se escucha en algunos de los videos. La campaña gubernamental generó diversas críticas e incluso un extrañamiento por parte de la la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) al considerar que invisibiliza la violencia que sufren las mujeres. Ello generó que la Secretaría de Gobernación incorporara spots en los que ven escenas de violencia de género, y no solo familiar y además aconseja llamar al 911, además de que el mismo presidente López Obrador afirmara que se haría lo posible por hacer una mejor campaña.

Lulú Barrera, quien es activista feminista y defensora de derechos humanos, consideró que la campaña no refleja que la violencia contra las mujeres ejercida durante la pandemia no es producto de la desesperación sino de un sistema machista. “La problemática de la violencia de género está totalmente desdibujada de ese primer spot de campaña, de lo que se habla es de la familia, de cómo los integrantes pueden estar llegando a un momento de crisis producto del confinamiento, pero no se abordan las formas de la violencia machista, ni si quiera que ésta es una forma de violencia estructural y no es producto de una desesperación momentánea, sino de un sistema machista”, destacó. De acuerdo con el reporte Información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tan solo en el mes de abril se registraron 267 homicidios dolosos de mujeres, la cifra más alta en los últimos cinco años. Mientras que llamadas al 911 entre marzo y abril, se reportaron 47,893. Pese a estos números, el presidente López Obrador ha asegurado que no ha incrementado la violencia durante la pandemia e incluso ha afirmado que el 90% de las llamadas al 911 son falsas.

Lulú Barrera consideró que el gobierno del presidente López Obrador ha sido indulgente y omiso en la gravedad de la violencia que prevalece contra las mujeres. “Declaración tras declaración, cuando se le pregunta por el feminicidio, por las marchas feministas, él desdeña el tema, lo rebaja y lo hace pasar como un tema político para no reconocer que no es una grave situación que vivimos en México. Como muestra vemos el embate que hay contra los recursos dirigidos a los programas de atención mujeres… En un momento en el que se debería invertir más para erradicar esta pandemia de violencia, lo que está haciendo es recortar, recortar, recortar recursos”, advirtió.

Violencia contra mujeres va en aumento María Salguero comentó que, durante las semanas de confinamiento, la violencia contra las mujeres aumentó, pues en promedio por día fueron asesinadas 11 mexicanas. Consideró que la campaña lanzada hace unos días por el gobierno federal para evidenciar el problema de agresiones en los hogares mexicanos está mal hecha. “Reciclaron una campaña vieja, da mucho coraje porque muestran a la mujer como histérica, neurótica como la que provocó la violencia, y no el hombre… seguro alguien sin perspectiva de género la diseñó, esa campaña no funcionará, lo que funcionará es que realmente hubiera una sanción a los que ejercen violencia”, planteó.

Por ello, consideró que se requiere que se capacite a los policías con perspectiva de género para contribuir a que una mujer tenga confianza de recurrir a las autoridades a denunciar cualquier tipo de violencia que sufre. “Cuando una mujer quiere denunciar, a veces les dicen: ¿segura que lo quiere denunciar?, ¿después quién la va a mantener?, y luego en los ministerios públicos se ponen más del lado del agresor y le dicen: ‘pero ¿qué le hizo a la doñita?’”, criticó. La creadora del Mapa Nacional de Feminicidios comentó que de acuerdo a un seguimiento que realizó sobre homicidios, durante el primer mes y medio de la pandemia de coronavirus, 405 mujeres fueron asesinadas, aunque aclaró que no todo corresponde a violencia familiar, pues hay otro factor a considerar, violencia relacionada con el crimen organizado. “El cartel de Los Viagras anunció que iba a asesinar a las mujeres y niños del Cártel Jalisco, han estado ocupando el cuerpo de las mujeres para mandar mensajes a los rivales. Es otro tipo de violencia, pero también es por razón de género, pero el gobierno no está haciendo nada contra esta violencia criminal ni la comunitaria”, destacó.

