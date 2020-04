Contagiados, mil 934 profesionales de salubridad en México

En el reporte diario sobre el avance del SARS-CoV-2 en México, que en las últimas 24 horas elevó en 152 el registro diario de muertes confirmadas por laboratorio de Covid-19, para un acumulado de mil 221 fallecidos, a los que podrían sumarse 77 decesos sospechosos, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, reconoció que existe un déficit de más de 200 mil médicos y enfermeras: nos enfrentamos a una deficiencia estructural del sistema de salud.

Agregó que pese al buen progreso de la convocatoria para contratar a galenos del Bienestar, reconoció que en algunos campos la respuesta no ha sido la más apropiada, principalmente en medicina crítica, infectología y neumología, que están entre las subespecialidades que más se requieren para atender la emergencia sanitaria por Covid-19.

Interrogado sobre la necesidad de contratar facultativos extranjeros ante este escenario, indicó que no hay una meta, un plan previo de personas extranjeras que se pudieran contratar y señaló que si hubiera una respuesta exhaustiva, copiosa y amplia a la convocatoria, no tendríamos necesidad de tener a nadie extranjero, seríamos autosuficientes, pero no hay suficientes profesionales en estos campos, por lo que consideró positiva la llegada al país de 145 médicos cubanos que realizarán labores de asesoría con el Gobierno de la Ciudad de México.

Colman nosocomio español

López-Gatell, también confirmó que ayer el Hospital Español, que forma parte del convenio suscrito con nocosomios privados, entró al límite de su capacidad máxima. Indicó que el jefe de Infectología, el doctor José Donis, me compartió que estaba saturado, por lo que se exhibió, señaló, un cartel que informaba que no se recibirían más pacientes.

Sin embargo, insistió en que todavía hay disponibilidad de camas en hospitales de la Ciudad de México, y es crítico, dijo, que (los pacientes) se redistribuyan.

Por ello, anunció que está por aplicarse un convenio de todas las instituciones de salud pública que permitirá el intercambio de servicios, de manera temporal, durante la etapa de Covid-19, a fin de resolver de forma más expedita la redistribución de pacientes.

Indicó que los hospitales privados deben privilegiar los espacios que corresponden al acuerdo, el cual explicó, permitió expandir en 15 por ciento la capacidad instalada para la atención hospitalaria, mientras que el plan DNIII y el plan Marina agregaron 30 por ciento adicional. Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud, informó que el próximo 30 de abril no se presentará en directo el reporte técnico diario para dar paso a una sesión dedicada a los niños, donde podrán hacer preguntas en videos, previamente seleccionados, al subsecretario López-Gatell, por lo que se lanzó la convocatoria al programa Pregúntale al Dr. Gatell.

Me gusta: Me gusta Cargando...