Conmemora AMLO la batalla de Puebla durante mañanera

-El presidente lamentó que diputados no aprobaran retirarle el fuero a esta figura

Este martes durante la conferencia mañanera, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, conmemoró la histórica batalladle Puebla, que se llevó a cabo el 5 de mayo de 1862, cuando el Ejército mexicano logró una victoria sobre el ejército francés.

“Este día recordamos a quienes han luchado por la independencia, por la justicia, por la libertad, la democracia, por la defensa de la soberanía nacional; no puede pasar desapercibido. Este día 5 de mayo, día del triunfo del Ejército mexicano encabezado por el general Ignacio Zaragoza se recuerda también en Estados Unidos, es una tradición, incluso hasta hace poco se hacía una conmemoración en la Casa Blanca, ¿por qué se conmemora también en Estados Unidos?, porque era mucha la solidaridad del pueblo estadounidense y de mexicanos que viven en Estados Unidos, que habían quedado atrapado en la nueva frontera, había un sentimiento muy a favor de México en esa guerra de intervención”.

Por lo anterior, el mandatario federal, también agradeció a los migrantes mexicanos, ya que destacó se registró un aumento de remesas en marzo.

“Por eso hoy también queremos agradecer a los migrantes mexicanos, porque ayer se dio a conocer el dato de que aumentaron las remesas en el mes a de marzo, llegaron a 4 mil millones de dólares, esto llevaba casi 29 años que no sucedía, un incremento de febrero a marzo de 35 por ciento, estamos hablando que enviaron nuestros paisanos casi 100 mil millones de pesos, en marzo”.

En otro tema el el presidente lamentó que diputados no aprobaran retirarle el fuero a su figura.

“Lamento que no se haya aprobado la iniciativa para que el presidente en funciones pueda ser juzgado por cualquier delito, espero que los legisladores aprueben esa iniciativa para que no haya impunidad, que el presidente no se le pueda juzgar más que por delitos graves o traición a la Patria, esto viene desde la Constitución de 1857, se reafirma en la de 1917, y se establece el sistema presidencialista donde el presidente es intocable, cosa que debe desaparecer. El Presidente debe ser juzgado como cualquier ciudadano, se deben terminar los fueros”.

López Obrador agregó sobre los cuestionamientos del posible juicio al expresidente Felipe Calderón, que solo se podría hacer si así lo deciden los ciudadanos mediante una consulta.

“Acerca de abrir nosotros una investigación en contra del expresidente Calderón, ya dijimos que tendría que ser a partir de una consulta ciudadana, y no solo para su caso, sino que estamos planteando que se le pregunte a la gente, o que los ciudadanos demanden sobre el abrir juicios al expresidente del periodo neoliberal, de Salinas a Peña, pero eso lo tendría que decidir la gente”.

El presidente sentenció que ellos solo pensarían hacía delante.

“Nosotros desde el principio dijo que queríamos pensar hacía adelante, que se terminara con el periodo neoliberal, que es sinónimo de corrupción, entonces dijimos que íbamos a hacer nuestro trabajo”, incluso dijo, “esta situación de no iniciar procesos judiciales en contra de los expresidentes no significa también que no se aplique la ley contra nosotros, es decir, hacía atrás lo que la gente decida, y hacía adelante que podamos ser enjuiciados”.

