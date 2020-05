Con refinerías propias no habrá gasolinazo: AMLO

-Aseguró que otras administraciones buscaban destruir a Pemex y a la CFE

Durante la mañanera de este lunes, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador destacó que no habrá gasolinazo mientras siga la inversión en refinerías.

“Eso lo vamos lograr en el 2023 porque vamos a aumentar la capacidad de las actuales refinerías, estamos invirtiendo en eso más de 20 mil millones de pesos, vamos a terminar la refinería a de Dos Bocas y vamos a tener la capacidad para producir todas nuestras gasolinas, y entonces sí, vamos a bajar el precio”.

Sentenció que se debe procesar el petróleo crudo en el país.

“Mientras no procesemos todo nuestro petróleo crudo, mientras no se refine en México el petróleo crudo, el precio no va a aumentar, no va a haber gasolinazos como no ha habido y una vez procesando nuestra materia prima vamos a bajar el precio de gasolinas, así de claro”.

López Obrador aseguró que otras administraciones buscaban destruir a Pemex y a la CFE.

“Se había apoderado del sector energético y estaban conspirando para destruir a Pemex y a la CFE, y hay constancia de lo que estoy diciendo, se entregaron contratos en el caso de Pemex, se dejó de invertir para que se dejara de producir petróleo, se entregaron estos contratos a particulares con la llamada reforma energética, dijeron que esos contratos iba suponer mayor producción y más beneficios”.

Insistió que debe haber un orden en este sentido.

“Necesitamos también poner orden y que ya no se siga consumando el saqueo del periodo neoliberal; están en todo su derecho de acudir a los tribunales como también nosotros tenemos el derecho de hacerlo en el marco de la legalidad vigente y en defensa de los intereses de los mexicanos”.

Además, dijo que están por iniciar los trabajos de la construcción del Tren Maya, por lo que estima entre 80 y 100 mil empleos derivados de este proyecto.

“Vamos a informarles de que ya están iniciar los trabajo del Tren Maya, ya se tienen tres contratos para tres tramos; se está en proceso de conclusión un cuarto tramo que nos va a permitir comunicar, cuando se construya, desde Palenque, en esto cuatro tramos, hasta Cancún, pasando por Campeche, Yucatán y Quintana Roo; es Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. En total mil 500 kilómetros que va a significar la creación de muchos empleos que ahora se necesitan, calculamos de 80 a 100 mil nuevos empleos”.

Recalcó que hoy las empresas con actividades esenciales podrán comenzar su proceso de reapertura con el desarrollo de protocolos para la nueva normalidad.

“Hoy se pueden empezar a hacer los trámites para que empresas de la industria de la construcción, transporte, minería, puedan empezar con actividades a partir de protocolos de salud que se está solicitando. Van a llenar estos protocolos para que se proteja a trabajadores, son trámites sin burocracia, es decir, no engorrosos, no que tarden mucho tiempo y a partir de la confianza. Si una empresa automotriz quiere abrir va a contestar un cuestionario de 70 preguntas y va a decir que va a cumplir, si sus empresas matrices en otros países están aplicando protocolos de salud, lo que les estamos pidiendo es que hagan lo mismo que en Alemania, Estados Unidos, en Japón, que cuiden a los trabajadores”.

El mandatario federal indicó que “estoy seguro que van a cumplir con todas las normas las industrias que se abren en las medidas que tengan los protocolos se pueden ir abriendo y también los municipios donde no hay contagio”.

