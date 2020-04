Clases, el 1 de junio; ciclo escolar se extiende hasta el 17 de julio: SEP

El actual ciclo escolar de educación básica se extenderá hasta el 17 de julio para concluir el programa, anunció este martes el Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, quien subrayó que la prioridad será el aprendizaje por arriba de evaluaciones.

Las clases se reanudarán el 1 de junio, al concluir la Jornada Nacional de Sana Distancia y el 17 de mayo en los municipios que se consideren libres de la pandemia, señaló el secretario

“Juntos vamos a sacar adelante el ciclo escolar, pero no para cumplir un requisito, sino para que los aprendizajes los adquieran los niños”, indicó durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Al señalar que la escuela no es un edificio, sino un vínculo con los estudiantes, apuntó que los maestros no han abandonado a sus alumnos y dejaron tareas para continuar con su enseñanza, a la par de la puesta en marcha del programa Aprendo en Casa, el cual, si bien no sustituye a los profesores, ayuda para continuar la educación.

Recordó que todos los estudiantes tienen sus libros de texto gratuito, los cuales son el eje para seguir la enseñanza desde casa, y se recurrirá a herramientas auxiliares como transmisiones por televisión, ya que 9 de cada 10 alumnos tienen una.

Desde el lunes, se transmiten programas en Canal 11, Televisión educativa y canales de los estados.

Al final de cada programa se hacen preguntas, mismas que los alumnos deberán responder en una “carpeta de experiencias” que deberá ser presentada en su momento a los profesores.

En dicha carpeta, se busca que los estudiantes plasmen precisamente su experiencia durante la contingencia. Eso, dijo, es aprender, no sólo materias, sino también de la vida.

También se difundirá radio educativa para zonas indígenas, y cuadernillos Conafe. A la par, este martes se dará una capacitación a distancia a las 11 de la mañana para maestras y maestros.

¿Qué vamos a hacer en lo que resta de abril y el mes de mayo?, ¿Sentarnos a esperar? (…) no es suficiente pasar bien la crisis y regresar a dónde estábamos como si hubiera sido un paréntesis del sistema educativo”, expuso el titular de la SEP, al recordar que se prevé que el regreso a clases se realice hasta el 1 de junio tras concluir la jornada nacional de sana distancia. Además, propuso crear juntos la nueva escuela mexicana que se construya bajo principios de equidad, excelencia, higiene y limpieza, y amor por México. Moctezuma Barragán reconoció que, aunque las transmisiones de televisión llegan a todo los estados con ayuda de televisoras estatales, no necesariamente llegan a todas las poblaciones. Adelantó que la SEP está en trámite de crear un canal exclusivo, pero subrayó que se requieren tres canales en total para dar cobertura en todos los niveles. Al afirmar que “se irá robusteciendo el trabajo a distancia”, apuntó que en este momento es un trabajo emergente, por lo que llamó a la paciencia En tanto que el presidente Andrés Manuel López Obrador cuestionó que no el país no cuente con un sistema de comunicación nacional vía internet a pesar de que se hizo una reforma en telecomunicaciones en el sexenio pasado.

