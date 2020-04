Chofer de MB que falleció cuenta con seguro de vida; descartan más operadores con síntomas

Noé Sánchez, el operador de Metrobús que murió tras padecer todos los síntomas de COVID-19 cuenta con seguro de vida y el gobierno capitalino apoyará a la familia, aseguró ayer la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

“En todos los casos cuando son trabajadores del Gobierno de la ciudad pues hay el apoyo y si están vinculados con algún servicio de la ciudad también”, aseguró en conferencia de prensa.

El secretario de Movilidad, Andrés Lajous, detalló que el trabajador también contaba con seguridad social y que formaba parte de la plantilla de Corredor Insurgentes S.A., operador de la Línea 1 del Metrobús.

La empresa informó que el conductor estaba de descanso obligado debido al rol de trabajo que se diseñó por la baja de usuarios y que el día que tenía que regresar a laborar no se presentó, pues coincidió con el día en que buscó hospitalizarse.

Monserrat, hija de Noé, dijo ese día, el pasado lunes, que su papá no había dejado de trabajar.

La chica fue entrevistada junto a Noé Sánchez en la entrada del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias luego de que fueron rechazados por falta de camas.

Tras pasar por otros tres hospitales, el operador de Metrobús murió la madrugada del viernes en el Hospital General Regional 2 del IMSS.

Lajous dijo que Corredor Insurgentes S.A. está en contacto con los familiares y que todavía no se confirma que estuviera contagiado de COVID-19. Aunque la atención médica que recibió fue en ese sentido.

El secretario aseguró que Noé no laboraba desde el 6 de abril, que no había tenido contacto con otros conductores y que al momento no se han detectado más trabajadores contagiados.

Aseveró que en Metrobús diseñaron un esquema para que los operadores tengan el menor contacto posible con los usuarios. Una de las medidas es que en los asientos más cercanos a los operadores no pueden estar los pasajeros, además del uso de careta de plástico.

APOYO A TRANSPORTISTAS

El Gobierno de la Ciudad de México informó que repartirá unos 400 millones de pesos en bonos para combustible entre 17 mil 500 concesionarios de rutas de transporte y corredores, quienes han perdido hasta 90 por ciento de sus usuarios por la contingencia de COVID-19.

El apoyo económico comenzará a entregarse a finales de mayo en forma de bonos de cuatro mil pesos para concesionarios de ruta y de seis mil pesos para corredores de transporte.

Previamente, los aspirantes deberán registrarse en la página de internet de la Secretaría de Movilidad.

El apoyo para los taxistas provendrá del Gobierno federal, que otorgará créditos a la palabra de 25 mil pesos a los trabajadores del volante. Se dará preferencia a los taxistas registrados en la aplicación MiTaxi, informó en conferencia de prensa la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.

El Gobierno capitalino también logró que las principales empresas financieras pospongan tres o cuatro meses los pagos de créditos por la compra de vehículos.

“Es el trabajo que ha hecho la Secretaría de Movilidad para que todos aquellos que tienen créditos sean pospuestos sus pagos de créditos, eso ya lo había anunciado la banca, pero se adicionan a otras instituciones que no son solamente la banca”, dijo.

Sheinbaum destacó que con estos apoyos a transportistas sumarán más de dos mil 600 millones de pesos que en la Ciudad de México se han destinado a los sectores más afectados económicamente.

