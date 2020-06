CFE era el gran pastel de la corrupción: Bartlett

Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), aseguró que las acusaciones que lo señalan por corrupción son porque la empresa estatal “era el gran pastel de la corrupción, que estaba lleno de ladrones que se dividían 150 mil millones al año y por eso no quieren que ponga orden”.

En entrevista con Carlos Marín, en El Asalto a la Razón, de MILENIO Televisión, señaló que ha sido un funcionario honesto y, quienes señalan que hay corrupción dentro de la empresa, es porque buscan desprestigiarlo, debido a que “hay intereses en torno a la CFE”.

“Yo he sido honesto toda mi vida, mi familia es honesta, lo que pasa es que hay intereses en torno a la CFE, saben que a mí no me han comprado nunca, lo único que tratan es desprestigiarnos”, dijo.

La semana pasada CFE cortó el suministro de energía a dos norias, por un adeudo de 19 millones de pesos. (Milenio Digital)

Además, reiteró que a sus 50 años nunca se le ha acusado de corrupción y solo “se han provocando campañas contra mí, mi familia y mi hijo, una persona respetable”.

Sobre la polémica venta de 20 ventiladores por parte de la empresa Cyber Robotixs Solutions, propiedad de su hijo, León Manuel Bartlett Álvarez, señaló que la Secretaría de la Función Pública (SFP) ya está analizando el caso y, si van a castigar a funcionarios públicos es porque estos compraron los equipos a un alto precio.

“Están estudiando el asunto, si van a castigar a funcionarios es porque los compraron caros, nada que ver con mi hijo. Le hacen una campaña nacional de desprestigio como me han hecho a mí”, dijo.

El pasado 13 de mayo, el IMSS Hidalgo canceló la compra de los respiradores, de un millón 550 mil pesos cada uno, luego de señalar que no cumplieron los requerimientos publicados en la licitación.

En tanto, comentó que su hijo creó esta empresa de la nada y lo calificó como “un gran importador”. “Mi hijo tiene 43 años, 10 años con una empresa que creó de la nada, nunca ha estado en política y está en todo el derecho de tener una empresa, ha sido un gran importador de tecnología, la más moderna de este país, y ha dado beneficios a todo el país y el sector salud”.

Por otro lado, volvió a hablar sobre el sector energético, mencionó que la CFE “no están en contra de las energías limpias, mientras se pague lo justo”. Sin embargo, dijo que en la energía eólica “ahorita no tenemos mucho interés, estamos apoyando la hidroeléctrica”.

Añadió que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, está interesado en el desarrollo de la energía hidroeléctrica, por lo que se invitó al sector empresarial a invertir en equipo para generar electricidad y se divida el producto.

Dijo que la CFE tiene energía hidráulica y un programa para potenciar 16 presas agrícolas, coordinadas por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), donde se busca la participación de la iniciativa privada.

