Capitalinos rompen aislamiento, dicen estar aburridos

Los capitalinos continúan ignorando el aislamiento y pasando un rato en lugares públicos como parques, ya que argumentan sufrir de desesperación y aburrimiento por estar encerrados, observó Excélsior en un recorrido.

© excelsior.com.mx Los parques tienen cada vez más gente que busca un lugar de esparcimiento. Fotos: Elizabeth Velázquez

En el Parque de los Venados, en la alcaldía de Benito Juárez, Ivón Ramos y su pequeña de tres años estaban sentadas debajo de la sombra de un árbol comiendo quesadillas. Ivón relató que ella viajó desde Ciudad Satélite hasta esa demarcación para entregar un pastel que le encargaron, ya que se dedica a la repostería.

© http://www.excelsior.com.mx

En la zona de mesas del mismo parque estaban Magdalena con Pedro, ella es enfermera particular y él, trabajador de mantenimiento en un colegio privado.

“Soy enfermera particular, tengo 59 años, desde que comenzó la cuarentena no había salido de mi casa hasta hoy que acorde verme con Pedro para platicar un rato, realmente ya estaba muy aburrida”, dijo la mujer, lo que fue corroborado por su pareja.

En el parque Pilares, en la misma alcaldía, algunas personas aprovechan para hacer ejercicio.

“Realmente corro por salud y para evitar el aburrimiento, me pongo mi cubrebocas y corro aproximadamente una hora”, dijo el sicólogo Adolfo Hernández. Al cuestionarlo sobre si su actividad no rompe con las recomendaciones para evitar contagios, respondió que “sí, pero yo aplico todas las medidas (sanitarias)”.

Mientras tanto, en el parque España, en la alcaldía de Cuauhtémoc, Carlos y Jonathan practicaban box.

“Soy instructor de gimnasio, por la pandemia cerraron todo, la verdad me aburro mucho en casa. Por eso mejor me programo con Jonathan para venir a ejercitarnos. Estamos lejos de las personas para evitar cualquier contacto y, no usamos cubrebocas porque nos cuesta mucho trabajo respirar cuando estamos muy agitados”, dijo Carlos.