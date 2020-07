Audiencias de Emilio Lozoya inician hoy: AMLO

-Adelantó que de ser necesario buscarán reducir sueldos de altos funcionarios

Durante la mañanera de este viernes el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador informó que no tiene reporte del estado de salud del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, sin embargo, indicó que las audiencias en su proceso judicial, inician hoy.

Señaló que la extradición de Lozoya ayudará a seguir limpiando de corrupción al país para que no haya repetición de estos hechos, que calificó vergonzosos.

“No tengo reporte sobre el estado de salud, no tengo esa información, se que ya está en el reclusorio de la Ciudad de México y que van a iniciar las diligencias judiciales al mediodía de hoy”.

Por su parte el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, informó que Lozoya fue trasladado a un hospital ya que se le detectó anemia desarrollada, problemas en el esófago, así como debilidades en su salud.

Cabe destacar que la mañanera de este día se llevó a cabo en la Sexta Región Naval en Manzanillo, Colima, en donde el gobernador, Ignacio Peralta, quien reconoció que es un punto de constante de disputa por grupos de la delincuencia organizada.

En otro tema, el presidente dio a conocer que las aduanas terrestres y marítimas, así como los puertos del país estarán a cargo de elementos de la Marina.

“He dado esa instrucción al secretario de Seguridad Pública, al secretario de la Defensa, al secretario de Marina; lo voy a notificar formalmente al secretario de Comunicaciones y Transportes. Hemos tomado esa decisión por el mal manejo, la mala administración del puerto, la corrupción, el contrabando, la introducción de droga. Vamos a actuar limpiando y renovando el sistema de aduanas”

López Obrador también señaló que se han invertido alrededor de 25 mil millones de pesos para atender la emergencia sanitaria.

“Afortunadamente se aplanó la curva, se ha prolongado la pandemia, pero tenemos capacidad para atender a los enfermos en todo el país”.

Agregó que en cuatro meses se contrataron más de 50 mil trabajadores de la salud, se equiparon los hospitales “y, lo más importante es que ningún enfermo de covid-19 en México se ha quedado sin atención”.

Por otro lado, el mandatario federal sentenció que si los ciudadanos y las autoridades así lo deciden, entonces se juzgará a los ex presidentes, pero insistió que él votaría en contra, “porque no debemos anclarnos en el pasado e iniciar una etapa nueva sin permitir la corrupción”.

Puntualizó que políticamente, “desde que tomé posesión en la presidencia, hablé que para juzgar a presidentes, ahora ex presidentes, se tenía que llevar a cabo una consulta, era mi planteamiento para que los ciudadanos decidieran si se juzgaba a los presidentes del periodo neoliberal: Fox, Salinas, Calderón y Peña Nieto”.

Aclaró que no es tapadera de nadie ya que si el pueblo dice que se les juzgue a los expresidentes, que se les juzgue.

“Sí la autoridad competente abre investigación en este caso la fiscalía contra el ex presidente Calderón y el ex presidente Peña, adelante. Pero sí quiero sostener mi punto de vista: desde que tomé posesión del cargo creo que para juzgar a un ex presidente debe hacerse una consulta”.

En cuanto al desarrollo de la pandemia destacó que sí es necesario, enviará una iniciativa para que se reduzcan los sueldos de altos funcionarios para colaborar ante el coronavirus.

“Es para que todos aportemos por la pandemia y también por la crisis económica; que el que gana más, aporte más, en el caso del Presidente va a ser de 25 por ciento”.

Me gusta: Me gusta Cargando...