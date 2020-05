Así será el regreso a clases en los estados tras coronavirus

La Secretaría de Educación Pública (SEP) estableció que a partir del 1 de junio, cuando termina la Jornada Nacional de Sana Distancia por el nuevo coronavirus, se podría comenzar a retomar una nueva normalidad tras la pandemia y los niños podrían volver a clases presenciales. Sin embargo, cada estado puede tomar decisiones al respecto, por lo que el regreso a las escuelas podría ser hasta el siguiente ciclo escolar en algunas entidades.

Incluso, sobre la reanudación de actividades, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo hincapié en que los estados tienen autonomía: “Este plan es de aplicación voluntaria (…) si hay una autoridad municipal que de acuerdo a las características propias de cada región, de cada estado, decide que no va a acatar este plan no habrá controversia, no vamos a pelearnos”, dijo la semana pasada

A continuación te decimos qué estamos retomarán las clases presenciales o las medidas que adoptaran al respecto.

© Proporcionado por Milenio El regreso a clases presenciales podría ser hasta el próximo ciclo escolar en la mayoría de las entidades.

Cuándo regresan a clases en Aguascalientes

© Proporcionado por Milenio

El gobierno de Aguascalientes afirmó que el ciclo escolar continuará a distancia, excepto para los estudiantes que no tengan acceso a internet, que serán distribuidos en escuelas públicas de la entidad para tomar clases presenciales en junio y julio.

“No se ha acabado el ciclo escolar, se va a seguir con la educación a distancia, pero yo tengo que entender que hay un 20 por ciento, 30 aproximadamente, (de estudiantes) que no tienen Internet. ¿Cómo hacerlo?, bueno, distribuirlos en pequeñas escuelas, diferentes turnos, diferentes espacios, para que no haya ninguna aglomeración y cuidar a los niños”, explicó el gobernador Martín Orozco en entrevista con el programa De Pisa y Corre de Grupo Imagen.

Cuándo regresan a clases en Baja California

© Proporcionado por Milenio

El gobierno de Baja California decidió que el ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio a distancia, aunque no descartó un regreso a las aulas presencial si el semáforo del coronavirus marca que la entidad está en verde y puede volver a las actividades normales de la vida diaria.

Además, estableció que el próximo ciclo escolar comenzará el 24 de agosto.

Cuándo regresan a clases en Baja California Sur

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis, dijo que el ciclo escolar 2019-2020 fue suspendido ante la contingencia sanitaria por la pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19.

“El ciclo escolar 2019 – 2020 será cerrado ante el riesgo que continúa presentando la pandemia del coronavirus en Baja California Sur”, afirmó el mandatario.

Mendoza Davis recordó que dentro de las acciones emprendidas por el gobierno estatal han incluido de manera prioritaria la suspensión de las actividades escolares en todos los niveles educativos desde el pasado 21 de abril de 2020, “con el único propósito de salvaguardar la integridad de más de 240 mil estudiantes sudcalifornianos y sus familias”.

Cuándo regresan a clases en Campeche

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, descartó que el próximo 1 de junio haya un regreso a clases presencial en la entidad y adelantó que las autoridades de salud locales determinarán cuándo es viable el retorno a las aulas.

“En Campeche no pondremos en riesgo la salud ni la seguridad de los alumnos ni de maestros, por lo que está completamente descartado el retorno a las escuelas el próximo 1 de junio”, afirmó.

Cuándo regresan a clases en Coahuila

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, dijo que los alumnos no regresarán a las aulas, esto en relación a la conclusión del ciclo escolar en todos los niveles educativos al reiterar que ello complicaría otras estrategias como la reactivación económica y propiciaría contagios.

“La decisión de mi gobierno es que la educación a distancia será la premisa para poder terminar el ciclo escolar, tendré una reunión con la parte educativa mañana y pasado para poder definir estrategias que de alguna forma se refuerce este ciclo escolar”, expresó.

Cuándo regresan a clases en Colima

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Colima, José Ignacio Peralta, informó que el presente ciclo escolar terminará el 17 de junio a distancia, debido a los casos de coronavirus en la entidad.

Cuándo regresan a clases en Chiapas

© Proporcionado por Milenio

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas anunció que en Chiapas la apertura de las escuelas y el reinicio de las clases presenciales se pospone hasta el próximo ciclo escolar, que comienza el 17 de agosto, conforme a las indicaciones de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y de las autoridades federales y estatales de Salud.

Informó que la comunidad estudiantil contará con su certificado de terminación escolar y para aquellas poblaciones de difícil acceso, donde no llega el internet ni toda la comunicación electrónica, continuarán proporcionándose cuadernillos especiales, incluso en lenguas maternas, para que puedan repasar las tareas y aprendan desde su hogar.

Cuándo regresan a clases en Chihuahua

© Proporcionado por Milenio

El secretario de Educación y Deporte de Chihuahua, Carlos González Herrera, informó que el ciclo escolar concluirá el próximo 17 de julio en casa, tal como lo adelantó el gobernador Javier Corral Jurado, con el fin de no exponer a los estudiantes ante la pandemia del covid-19.

“El presente ciclo escolar concluirá el 17 de julio y se continuarán con las actividades virtuales y a distancia para no exponer a las y los alumnos a la enfermedad del covid-19 y el regreso a clases presenciales será en agosto y con medidas sanitarias”, precisó.

Cuándo regresan a clases en Ciudad de México

© Proporcionado por Milenio

El gobierno de la Ciudad de México no ha emitido información sobre si el ciclo escolar se concluirá en línea o se buscará terminarlo con clases presenciales, sin embargo, es la entidad con más casos de coronavirus y podría no tener próximamente luz verde del semáforo de la pandemia presentado por autoridades federales.

Cuándo regresan a clases en Durango

© Proporcionado por Milenio

Las clases en Durango no se reanudarán luego de que termine la cuarentena por el coronavirus en el país el próximo 1 de junio, señaló el gobernador del estado, José Rosas Aispuro.

El mandatario aseguró que, en coordinación con los padres de familia así como con dirigentes de las organizaciones sindicales, se tomó la decisión de no volver a clases ya que el estado se encuentra en la línea pendiente de la contingencia sanitaria y “no tendría sentido poner en riesgo a la población estudiantil”.

Cuándo regresan a clases en Guanajuato

© Proporcionado por Milenio

La Secretaría de Educación de Guanajuato está delineando la estrategia para el regreso de los alumnos a las aulas, que será dos semanas antes del nuevo ciclo escolar; uno de los planes es dividir a los grupos en dos partes, donde cada parte asistiría a las aulas ciertos días mientras que el resto seguirá con un plan de estudios a distancia.

Yoloxóchitl Bustamante Díez, secretaria de Educación en Guanajuato, dijo que a partir de que se defina la fecha para el nuevo ciclo escolar, los alumnos podrán regresar a las aulas dos semanas previas al inicio del nuevo curso con el fin de tener un proceso de regularización.

“Los niños de un determinado grupo podrán asistir lunes, martes y parte del viernes y la siguiente semana jueves y viernes, un horario y la mitad del otro y los días que no asistan a la escuela seguirán trabajando a distancia, no virtualmente, porque no todos tienen acceso a la virtualidad, pero sí a distancia en sus hogares como han estado trabajando hasta ahorita”, declaró.

Cuándo regresan a clases en Guerrero

© Proporcionado por Milenio

El gobierno de Guerrero aseguró queno hay condiciones para regresar a clases el próximo 1 de junio, debido a que la pandemia del covid-19 no se ha controlado y la estadística sobre contagios se mantiene al alza.

Astudillo Flores dijo que se tendrá que continuar con el esquema implementado por la Secretaría de Educación Guerrero (SEG), que se ha respaldado en el programa “Aprende en Casa” para evitar que el ciclo escolar se pierda.

Cuándo regresan a clases en Hidalgo

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, dijo quelas clases presenciales no regresarán este ciclo escolar para evitar los contagios del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que provoca la enfermedad covid-19, y señaló que se analizan las medidas para evaluar a los alumnos.

El mandatario estatal señaló que ninguna de las medidas será levantada en los próximos días ya que explicó que los casos en la entidad apenas van en aumento, sin embargo, reconoció que hay algunas empresas que sí podrían retomar actividades.

Cuándo regresan a clases en Jalisco

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, dijo quequeda descartado completamente el regreso escolar en el ciclo actual debido a la pandemia del coronavirus, por lo que el actual terminará virtualmente.

El mandatario jalisciense pidió a la gente que no se relaje y continúe con el aislamiento social, ya que “estamos en el momento más duro de la enfermedad”.

Cuándo regresan a clases en Estado de México

© Proporcionado por Milenio

El gobierno del Estado de México no ha informado respecto a un posible regreso a clases presencial tras la pandemia o si el ciclo escolar terminará a distancia y sólo se ha afirmado que se mantendrá coordinación con las autoridades federales en este sentido.

Sin embargo, junto con la Ciudad de México es la entidad que más casos y muertes registra por el virus.

Cuándo regresan a clases en Michoacán

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, aseguró que el regreso a clases será hasta que existan las condiciones de higiene y seguridad frente al coronavirus que permitan retomar las actividades estudiantiles.

“No expondremos a un regreso a clases riesgoso e innecesario a las niñas y niños, y a sus familias, entre ellos, lo más querido que son sus abuelos. Vamos a evaluar con mucho cuidado, con todo el tiempo que sea necesario en los próximos días”, afirmó.

Cuándo regresan a clases en Morelos

© Proporcionado por Milenio

Autoridades del estado no han dado una fecha para el regreso a clases presenciales, aunque este curso podría concluirse en línea debido al incremento de los casos de coronavirus en la entidad en días recientes y que se espera que el pico de contagios sea en junio.

“Por las condiciones en las que nos encontramos, no está considerado, reanudar las clases este próximo 17 de mayo, y a fines de mayo (tampoco) también se revaluará… nosotros tenemos consideraciones que ya lo haremos saber dependiendo de cómo se vaya moviendo la curva epidemiológica”, indicó el secretario de Salud del estado, Marco Antonio Cantú, el 12 de mayo.

Cuándo regresan a clases en Nayarit

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Nayarit, Antonio Echevarría García, anunció que derivado del aumento de casos de coronavirus en el estado, y para evitar riesgos de contagio, el ciclo escolar culminará desde casa con el sistema de educación a distancia.

“No debemos exponer a los niños ni a los docentes a una pandemia que sigue acechante. Cerremos esta fase con dignidad y muchas ganas. Preparemos el arranque del ciclo 2020-2021.

“He pedido a los liderazgos magisteriales, a académicos y autoridades educativas que generen una propuesta escolar consecuente con la nueva realidad, que diseñemos una nueva escuela, con un plantel piloto en cada municipio capaz de conciliar la enseñanza a distancia con presencia física parcial”, afirmó el gobernador el 15 de mayo.

Cuándo regresan a clases en Nuevo León

© Proporcionado por Milenio

El ciclo escolar 2019-2020 pasará a la historia de Nuevo León como el primero que inició de manera presencial y queconcluirá con clases a distancia, en línea o a través de la radio y televisión estatal, anunció el secretario de Salud estatal.

“El Consejo de Seguridad en Salud llegó a la conclusión de que las clases deben de continuar en línea, no es conveniente volver a las actividades escolares”, precisó.

Cuándo regresan a clases en Oaxaca

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, informó que el ciclo escolar se mantendrá con la educación a distancia en las 13 mil escuelas del nivel de educación básica y en los 7 mil planteles del nivel de educación media superior hasta que haya condiciones sanitarias y no haya riesgos de contagios de covid-19 en la comunidad escolar.

“El regreso a clases ocurrirá hasta que el nivel de peligro de contagios por el covid-19 haya disminuido y las autoridades sanitarias determinen que sea seguro”. afirmó.

Cuándo regresan a clases en Puebla

© Proporcionado por Milenio

La Secretaría de Educación Pública informó que el ciclo escolar 2019-2020 en los 217 municipios del estado termina el 30 de junio y no se tiene contemplado el regreso de los estudiantes a clases presenciales a ninguna escuela pública, por lo que el ciclo escolar terminará en línea y se espera que el próximo inicie el 7 de septiembre.

Anteriormente, el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, afirmó que “todos están aprobados, nadie va a reprobar el ciclo escolar”, tras decretar la conclusión del ciclo escolar 2019-2020 en el estado, aunque señaló que hasta el 3 de agosto regresarán al trabajo presencial maestros y administrativos para capacitarlos en cuidado sanitario y, así, prevenir contagios de coronavirus entre los más pequeños.

Cuándo regresan a clases en Querétaro

© Proporcionado por Milenio

El gobierno de Querétaro, de acuerdo con las recomendaciones sanitarias de la Secretaría de Salud estatal y del comité técnico, mantendrá el sistema de educación a distancia a partir del 1 de junio para el nivel básico de educación en instancias públicas como privadas.

Esta medida se tomó con la intención de evitar la propagación del covid-19; de esta manera, las actividades escolares se mantendrán con estrategias como transmisiones vía radio y televisión, uso de plataformas digitales y el uso de cuadernillos de contenidos de aprendizaje en comunidades que no tienen acceso a las vías anteriores.

Cuándo regresan a clases en Quintana Roo

© Proporcionado por Milenio

El gobernador el estado, Carlos Joaquín, anunció que el ciclo escolar finalizará el próximo 17 de julio, pero se mantendrá la modalidad a distancia, es decir, no se regresarán a las aulas educativas y los criterios de evaluación serán parte de los consensos con la infraestructura educativa básica y se tendrá compensación académica.

Cuándo regresan a clases en ​San Luis Potosí

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de San Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, afirmó que las clases presenciales no regresarán en todo junio, así como tampoco se reanudará ninguna de las industrias, ya que esperan que que la cumbre de contagios sea ese mes con hasta 50 casos diarios.

Cuándo regresan a clases en Sinaloa

© Proporcionado por Milenio

La Secretaría de Educación Pública y Cultura de Sinaloa informó que el ciclo escolar en la entidad concluirá a distancia por orden del gobernador Quirino Ordaz debido a la alta cifra de contagios de coronavirus.

“El gobernador me ha instruido que terminemos el ciclo escolar a distancia y lo hagamos tomando en cuenta el contexto y realidades en nuestras escuelas en comunidades apartadas, tales como Tacuichamona, Surutato, La Concha, El Walamo, Los Reyes; y de acuerdo a cada municipio, como lo hicimos con los filtros escolares en cada plantel educativo, siendo el primer estado del país en tomar estas medidas de prevención en los centros escolares y 15 días después se llevaría a toda la federación”, recordó.

Cuándo regresan a clases en ​Sonora

© Proporcionado por Milenio

La gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, anunció 13 de mayo que el ciclo escolar terminará de manera virtual para evitar nuevos contagios de coronavirus.

“Quiero ser muy clara: por ningún motivo tomaré medidas que pongan en riesgo la salud de nuestros más valiosos tesoros: nuestros hijos. Por ello, he decidido que, en Sonora, el presente ciclo escolar de educación básica siga y concluya con los niños en sus casas”, señaló.

Cuándo regresan a clases en Tabasco

© Proporcionado por Milenio

Hasta el momento, el gobierno de Tabasco no ha emitido información sobre el regreso a clases presenciales en la entidad, sin embargo, podría concluir a distancia ante el aumento de casos en los últimos días.

Cuándo regresan a clases en Tamaulipas

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que el ciclo escolar 2019- 2020concluirá a través de clases virtuales o en línea y se prevé que el próximo inicie el 24 de agosto, aunque aún se evalúa si será presencial.

“Les comunico que atendiendo la recomendación del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, el Ciclo Escolar 2019- 2020 concluirá a través de clases virtuales o en línea, incluidas las Universidades Públicas y Privadas”, anunció en redes sociales.

Cuándo regresan a clases en Tlaxcala

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Tlaxcala, Marco Mena, informó que las clases en el sistema educativo estatal no se reanudará el 1 de junio como estaba previsto de forma tentativa, debido a que no existen condiciones de salud para tal efecto ante el aumento de casos de covid-19.

Cuándo regresan a clases en Veracruz

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, afirmó que los estudiantes no regresarán a clases mientras está la contingencia por coronavirus, precisando que tampoco se perderá el ciclo escolar.

“No se va a perder el ciclo escolar ni en México ni en Veracruz; decirles que nosotros acá en Veracruz antes de que se suspendiera por la contingencia sanitaria la presencia en las escuelas llevábamos más del 64 por ciento de la cobertura de los contenidos escolares”, indicó.

Cuándo regresan a clases en Yucatán

© Proporcionado por Milenio

En Yucatánno habrá regreso a clases presenciales en ningún nivel educativo en lo que resta del presente ciclo escolar, dijo el gobernador Mauricio Vila Dosal al valorar que no existen las condiciones óptimas para el retorno presencial a las aulas.

“Nuestra alta prioridad es proteger la salud de los estudiantes, maestros y personal que labora en el sistema educativo estatal”, señaló al anunciar nuevas medidas, como la reapertura escalonada de la economía.

Cuándo regresan a clases en Zacatecas

© Proporcionado por Milenio

El gobernador de Zacatecas, Alejandro Tello, decidió que el presente ciclo escolar se termine a distancia ante el riesgo por coronavirus y si las condiciones lo permiten, el próximo iniciaría en agosto con clases presenciales.

“El jefe del Poder Ejecutivo anunció que la suspensión de clases presenciales en aulas abarcará todo el sistema educativo estatal, incluidas las universidades públicas y privadas, por lo que sostendrá un diálogo con los distintos actores para que se sumen a esta estrategia a favor de la sociedad en su conjunto”, señaló el gobierno estatal en un comunicado.

Me gusta: Me gusta Cargando...