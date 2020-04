Apoyos a pymes para preservar empleos serán insuficientes: Gómez Urrutia

Abogados de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) y del sector laboral recomendaron a las pequeñas y medianas empresas (pymes) diversas acciones legales para evitar juicios ante la caída de empleos por la emergencia provocada por el coronavirus covid-19, como indemnizaciones, cambios de horarios mixtos a variables, cerrar empresas que no puedan pagar y conciliaciones con terceros, al plantear que el mejor mecanismo es firmar acuerdos de mutuo acuerdo con los trabajadores para que no se pierdan fuentes de trabajo.

A su vez el vicecoordinador del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Eduardo Ramírez Aguilar, llamó a apostarle a la unidad nacional y pidió al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, replantear el Presupuesto de Egresos al sostener que los programas sociales serán insuficientes y no se puede maltratar a la iniciativa privada, porque si no hay inversiones ni se generan empleos, el gobierno no podrá captar ingresos para atender esta emergencia.

En el mismo sentido, el presidente de la Comisión del Trabajo, Napoleón Gómez Urrutia, coincidió en que las medidas implementadas por el gobierno de apoyo a las Pymes serán insuficientes para frenar la pérdida de empleos, por lo que propuso implementar un seguro de desempleo para quienes se quedaron sin trabajo, como los 347 mil puestos que reportó la Secretaría del Trabajo.

Durante el foro digital organizado por Xóchitl Gálvez “Consejos Laborales para Pymes en tiempos de emergencia”, los abogados laborales Federico Anaya, miembro de la Comisión del Trabajo ante Concamin; Sebastián Patiño, especialista en seguridad social; y Gustavo Macías, integrante de la Coordinación Jurídica Nacional de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), alertaron que ya en redes sociales se han anunciado abogados laboristas que piden a los trabajadores esperar que termine la pandemia para denunciar en los tribunales los despidos o reducciones salariales.

Afirmaron que más allá de ser una contingencia o emergencia sanitaria, como clasificó el gobierno la pandemia, hay pequeñas y medianas empresas que no podrán pagar salarios completos y otras tendrán que cerrar porque no se trata de grandes compañías, por lo que las pymes podrán protegerse contra denuncias ante la autoridad judicial con medidas que la ley contempla.

Propusieron negociar con los titulares del contrato colectivo un adendum al contrato para regular las jornadas laborales mientras dura la pandemia; horarios flexibles, firmar convenios para regular el home office, guardar comprobantes de todos los pagos hechos; recurrir a las indemnizaciones que no significan la cancelación de un contrato, sino una modificación temporal.

Sugirieron que de plano cuando no haya dinero para pagar salarios, cerrar empresas o buscar con un tercero, como la Junta de Conciliación y Arbitraje, llegar a acuerdos para no cerrar plazas de trabajo.

Morena reconoce que programas sociales serán insuficientes

A su vez, el morenista Ramírez Aguilar dijo que los programas sociales no serán suficientes para enfrentar el impacto económico y es necesario apostarle a la unidad nacional, replantear el Presupuesto de Egresos y apoyar al sector productivo, porque si no hay inversiones ni se generan empleos, el gobierno no podrá captar ingresos para atender esta emergencia.

“No se puede maltratar a la iniciativa privada. No se le puede dejar a un lado. A este sector hay que fortalecerlo y a partir de ahí el mismo gobierno tendrá mayores ingresos”, consideró.

Al sostener que los programas sociales sí sirven, pero serán insuficientes para paliar la crisis económica que se avecina e, incluso, los apoyos dirigidos a los adultos mayores, personas con discapacidad o jóvenes podrían incumplir las metas que se ha propuesto la administración federal.

“Creo que en estos momentos los programas sociales sí sirven, pero si no hay generación de empleos ni inversiones, no se podrán captar ingresos y por consecuencia, los programas podrían estar, no en riesgo, pero sí en una situación de no satisfacer los números que se han propuesto en el plan de gobierno”.

En se sentido, el senador Gómez Urrutia respaldo las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, tras lo cual propuso analizar que se otorgue un seguro de desempleo en apoyo a las personas que han empezado a quedarse sin trabajo y ante la inminente aplicación de la fase tres para enfrentar el covid-19.

Calificó de preocupante el panorama laboral en las próximas semanas porque si bien las Pymes tendrán apoyos, podrían ser insuficientes para preservar las fuentes de trabajo y recordó que del 13 de marzo al 6 de abril ya se perdieron 347 mil puestos laborales.

Me gusta: Me gusta Cargando...