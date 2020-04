AMLO se niega a regular a medios ante fake news

-Anunció iniciativa para que el Congreso sea el encargado de autorizar modificaciones al presupuesto del Ejecutivo

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de México se negó a regular medios de información ante las “fake news”, ya que dijo “la prensa se regula con la prensa”.

Explicó que el imponer mecanismos para que haya regulación de medios o redes sociales es autoritarismo, ya que incluso dicha libertad en los medios de expresión le han permitido ejercer su derecho de réplica.

“No debe haber nada que regule el ejercicio del periodismo y la comunicación, la prensa se regula con la prensa, y ahora tenemos la ventaja de contar con las redes sociales, antes sí era muy prepotente el actual de los medios, se llegó a hablar del cuarto poder, las redes sociales permitieron equilibrar, ahora cualquier ciudadano puede dar sus opinión, antes para dar una opinión tenía que recurrir a un periódico, y pues no le publicaban nada, no había espació para ejercer el derecho de réplica”.

López Obrador consideró que es muy necesario dejar al ciudadano la decisión de tener su propia postura, ya que insistió que la gente en México está muy consciente.

“Si tu propuesta es que no haya noticias falsas, que se controle para que no haya bots, que en los periódicos no se calumnie, qué no se aplique la máxima del hampa del periodismo, ¡no! eso huele a autoritarismo, no hace falta, no sirve, incluso cualquier reglamentación les serviría a los conservadores que están de mal humor”, insistió.

En otro tema el presidente de la República explicó que antes el Ejecutivo disponía de los recursos del presupuesto, por lo que presentó una iniciativa para que el Congreso le autorice hacer las modificaciones necesarias conforme avance el año.

“Yo en envié esta iniciativa para hacer ajustes al presupuesto, debe de saberse que en la división de poderes corresponde al Congreso, y de manera particular a la Cámara de Diputados aprobar el presupuesto, entonces, antes muy contrario a lo que se está diciendo, se aprobaba el presupuesto, y el Ejecutivo hacía lo que quería con el presupuesto autorizado, transfería recursos de una partida a otra, endeudaba al país aún cuando no estaba autorizado en la Ley de Ingresos, había una gran discrecionalidad, y si hay duda, hagan el análisis”.

También agradeció a los contribuyentes por cumplir con sus obligaciones fiscales, ya que informó en abril crecieron dichos pagos, lo que contribuye a un mejor desarrollo de todo el país.

“Estoy a punto de dar una buena noticia de que estamos por cerrar abril, y vamos a estar arriba en recaudación con relación al año pasado, aun con la crisis, y esto lo tengo que agradecer a los ciudadanos porque están contribuyendo, no están pagando impuestos, están contribuyendo, que es distinto, porque saben que ese dinero se utiliza para que tengamos una sociedad mejor”.

Reconoció que pronóstico era que se caería la recaudación “pero afortunadamente no va a ser así, tengo el reporte hasta el 26, faltan pocos días para el cierre del mes, y vamos a estar arriba en términos reales de los que se recaudó en el mismo periodo el año pasado, muchas gracias a todos los contribuyentes, esto es posible porque ya no hay condonación de impuestos, ni privilegios fiscales, y espero que así continuemos, de ahí sale para los créditos, para las pensiones, para todo”, recalcó.

