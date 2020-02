AMLO recibe vara de mando del pueblo Otomí

Una mujer Otomí sostiene en sus manos una veladora y una copa con copal encendido, mientras realiza movimientos circulares para que el humo y la luz envuelvan al presidente Andrés Manuel López Obrador.

Se trata del Ritual de los Cuatro Puntos que preparó el pueblo Otomí para entregar la vara de mando al titular del Ejecutivo.

Donata Vázquez, Silvia Pascual, María Isabel Domínguez, Gregoria Francisco y Ana Victoria González, llevan la ceremonia son sus trajes tradicionales y sombreros con listones multicolores.

Durante la ceremonia las mujeres indígenas de este municipio han invocado a la luz, a la vida y a la sabiduría a través de los cuatro puntos cardinales.

El presidente López Obrador extiende los brazos y escucha con atención a una de ellas: “Que no se meta ni en tu cara ni en tu corazón que tú eres superior, se humilde, no cambies tu forma de sentir, de pensar, ni de actuar, porque ya la tienes en tus manos”.

“No empieces a creer en tu persona, que tú decides todo. No pierdas el respeto del pueblo, si tú como autoridad te comportas mal el pueblo te pedirá cuentas por no haber actuado con rectitud que está vara representa y el pueblo habrá de retirártela si no sabes sostenerla en tus manos con dignidad y respeto”, señala al Presidente de México.

Así el mandatario recibe el poder del pueblo otomí y acepta la tradición milenaria.

“Recibe la vara de mando y grábate en tu cara y en tu corazón que esta vara será tu cabeza, será tu ser, el será el que te lleve por delante. Ella es el símbolo del permiso dado por el pueblo, para conducirlo”, agrega una de ellas para después del ritual saludar de mano al Jefe de Ejecutivo e intercambiar un breve comentario.

El presidente sonríe, junto a la vara de mando recibe una muñeca de trapo “Lele” que fabrican los habitantes de este municipio y que ha dado la vuelta el mundo.