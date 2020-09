AMLO presenta queja tras decisión del INE para prohibir la mañanera

-Aseguró que presupuesto para el próximo año no habrá aumento de deuda para el país

Durante la mañanera de este miércoles, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció que ya presentó una queja contra la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) luego de que tomó la decisión de prohibir la transmisión íntegra de la conferencia matutina en Hidalgo y Coahuila ante las elecciones de octubre.

“No estoy de acuerdo porque no es propaganda, es información y también ya presentamos nuestra queja sobre este tema”.

El mandatario insistió que “si estuviese yo llamando a votar por un partido o un candidato, pero aquí se tocan temas generales, se informa, entonces hay que analizar este asunto”.

López Obrador también celebró que Argentina logró reestructurar el 99 por ciento de la deuda, con lo que quedó fuera el cese de pagos.

“Como ustedes saben el gobierno anterior de Argentina contrató mucha deuda, dejó la situación financiera en condiciones lamentables por el volumen de deuda; el nuevo presidente Alberto Fernández inició un proceso de negociación para no declarar la suspensión de pagos. (…) Se dialogó y parece que fue favorable para Argentina porque se ampliaron los plazos, hubieron quitas al monto de deuda y celebramos que no se haya optado por la suspensión del pago de la deuda; esto es estabilidad, da mucha tranquilidad en los mercados, en lo financiero”.

Puntualizó que el Paquete Económico 2021 no contempla aumentar la deuda ni los impuestos, “se está haciendo el ajuste, tenemos hasta el 8 y el 9 aquí se presenta; puedo adelante que no va a aumentar la deuda, les puedo adelantar algo, no van a aumentar los impuestos, ya”.

“Se está haciendo el ajuste, tenemos hasta el 8 y 9, aquí se presenta, puedo adelantar algo, no va a aumentar la deuda, ni van a aumentar los impuestos”.

Agregó que “no hay subejercicio, se va avanzando”, además, sentenció que el 9 de septiembre estará en La Mañanera el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera, para presentar la propuesta que se llevará al Congreso.

“Vamos a informar sobre el avance en el ejercicio del presupuesto, este año se ha ido avanzando de acuerdo al programa, no hay subejercicio en presupuestos aprobados”.

Sobre la renuncia de Víctor Toledo a la Secretaría del Medio Ambiente (Semarnat) aclaró que fue por problemas de salud, por lo que regresará a sus actividades como investigador de la UNAM.

Su lugar será ocupado por Luisa María Albores, actual titular de la Secretaría de Bienestar, ya que explicó que también es ambientalista y para Bienestar va a ascender el subsecretario Javier May.

“En efecto presentó su renuncia Víctor Manuel Toledo como secretario del Medio Ambiente, él es una gente honesta, un profesional de primera, pero está mal de salud; es una gente, repito, de primer orden, yo diría que el ecologista, ambientalista, más culto y consecuente del país”.

El presidente anunció que Pedro Zenteno será el encargado de la distribuidora de medicinas del Estado.

“Tiene que informar la Secretaría de la Función Pública; conozco a Pedro Zenteno desde hace muchos años, es un profesional, un luchador social y no creo que él esté involucrado en actos de corrupción”.

Por otro lado, indicó que se interpondrá una queja ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenó eliminar el spot en el que se citaba al Papa.

“Vamos a presentar nuestra queja ante el Tribunal Electoral porque el INE nos quita un mensaje en televisión porque hablo del Papa Francisco cuando ademas de líder religioso es jefe de Estado; entonces, vamos a ver esto porque están queriendo censurarnos, no nos podemos quedar callados y aquí está prohibido prohibir, libertad plena”.

López Obrador anunció al INE “que se vaya preparando porque sí va a haber consulta. (…) yo le digo al INE que se vaya preparando porque sí va a haber esta consulta, no sabemos a ciencia cierta, pero es muy probable; no puede condicionarse a que se requiere más dinero; si la gente quiere una consulta, el pueblo es que decide. (…) Que también se ajusten el cinturón, que hagan más con menos, que ahorren, pero no puede ser que sea por dinero”.

