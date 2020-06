AMLO pide al Legislativo y Ejecutivo retomar actividades

-Adelantó la posibilidad de menores de edad que podrán tramitar tarjetas bancarias para recibir becas

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador pidió a los poderes Legislativo y Judicial retomar actividades ya que dijo, es necesario concentrar los 250 mil millones de pesos que se encuentran en los diferentes fideicomisos de las secretarías.

“Vamos a dar a conocer las estructuras, los organigramas, este instituto anticorrupción iba a tener salas regionales, más la sala central, estamos hablando como de 300 cargos, imaginen cuánto cuesta eso. Ahora vamos a hacer una propuesta para que haya una sola sala nacional que atienda todo”..

Consideró que fue excesivo, y una manera de simular de que había justicia y no había impunidad, “pero fue la época donde más se simulaba y más se robaba, eso es lo que queremos corregir y eso es lo que queremos que los legisladores nos sigan ayudando, ojalá y resuelvan por teleconferencias porque ya es mucho el tiempo que está parado el Poder Legislativo y el Poder Judicial y hay una emergencia, y la emergencia no solo es necesaria, tenemos que atender las necesidades del pueblo”.

Insistió que se requiere legislar sobre los fideicomisos, “nos interesa resolver esto porque vamos a poder reunir 250 mil millones de pesos, que son de apoyo a la gente para no tener que solicitar deuda, porque es lo que quisieran, ‘deja las cosas como están y recurre a la deuda’, no, ¿y si hay un rebrote y ya tenemos los techos de deuda? Hay que actuar con responsabilidad y apretarnos nosotros el cinturón el gobierno para tener finanzas públicas sanas”.

Por otro lado anunció que gracias a una reforma legal los jóvenes estudiantes de nivel medio superior que beca para continuar estudios, podrán abrir una cuenta bancaria para poder cobrar los apoyos.

“No se podían entregar recursos a través de bancos que abrieran cuentas bancarias a los jóvenes de menores de 18 años; que coincide con estudiantes de nivel medio-superior, lo que se conoce como preparatoria; todos los estudiantes de nivel medio superior están recibiendo una beca y no podían cobrar con una tarjeta bancaria porque no se les permitía”.

Explicó que con la reforma legal van a poder cobrar sus becas con tarjeta bancaria. “Es muy importante porque en este programa son cerca de 4 millones de jóvenes que reciben el apoyo, y había que ir escuela por escuela y entregar muchas veces el apoyo en efectiva y esto pues significa riesgos de corrupción de que no les llegue a los jóvenes o se les quite un porcentaje, el famoso piquete de ojo. Ahora ellos van a tener su tarjeta y desde la tesorería de la federación directo van a recibir sus becas”.

En este sentido el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, indicó sobre los beneficios de estos plásticos.

“Este es un instrumento adicional para un programa importante; es una muestra más del apoyo a la juventud mexicana. Es muy claro que a partir de ahora 4 millones de jóvenes se incorporan formalmente al sistema para tener una cuenta bancaria”.

En cuanto conflicto laboral en la agencia de noticias del Estado mexicano (Notimex), apostó sobre la solución del conflicto a través del dialogo, por lo que dijo que pedirá a Jesús Ramírez, y a la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, colaborar en la solución.

“Que se respete la ley a lo que ha decidido la autoridad y al mismo tiempo que se busque la conciliación, que se dialogue y se llegue a un acuerdo; no hay que estarse agrediendo, hay que buscar el dialogo y con apego a la legalidad y a lo que es justo creo que se va a resolver este problema”.

Agregó que “también no alarmarnos si existen conflictos, es propio de las sociedades democráticas, solo en la dictadura todo permanece inmovilizado, en una democracia siempre hay debate, entonces que se busque el dialogo con compromisos. En eso tiene que ayudar a la secretaria del trabajo y le voy a pedir a Jesús que nos ayude, que Luisa María alcalde y Jesús Ramírez ayuden en la intermediación y el arreglo y no descalificar, con vencer, convencer, no vernos como enemigos a destruir, si acaso, como última instancia, como adversarios a vencer, no como enemigos a destruir”.

