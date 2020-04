AMLO ofrece consulta sobre su gestión en 2021

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció ayer a los conservadores que se oponen a su proyecto de transformación adelantar la consulta sobre la revocación de su mandato de 2022 a las elecciones intermedias de 2021 para que el pueblo decida democráticamente y de manera pacífica si concluye su mandato o debe continuar hasta 2024.

Prometió que si ayer mismo se aceptaba su propuesta, hoy enviaría la iniciativa de reforma constitucional para que la aprueben diputados, senadores y congresos locales por mayoría absoluta, lo que ayudaría mucho para que aminorara el ansia y en este tiempo bajara el enojo.

Lo mejor para resolver diferencias, dijo, es aplicar el método democrático, al señalar que la campaña contra su gobierno va escalando, al punto de que sus adversarios buscan personalidades del deporte y del espectáculo para lanzarse ahora en contra de la estrategia de Covid-19, porque ya no les ayuda la prensa vendida y los intelectuales orgánicos no son conocidos, son una élite.

Recordó que un ex presidente (Felipe Calderón) dijo que no participará en un grupo que se formó para atacarnos, pero que sí lo hará en la revocación del mandato que será en marzo de 2022, tras recordar que en 2019 los conservadores rechazaron su iniciativa de que la consulta fuera concurrente con las elecciones federales del 21 y a regañadientes la aceptaron para dentro de dos años.

Consideró que para los siguientes comicios, cuando se elegirán diputados, gobernadores, presidentes municipales, sólo se requiere añadir una boleta con la leyenda: ¿Quieres que continúe el Presidente o que renuncie? Y podemos hacer el cambio a la Constitución.

En su conferencia de prensa, López Obrador resaltó que llegó a la Presidencia “por convicción y luchamos por principios, por ideales, no por cargos. Vamos a estar aquí hasta que el pueblo decida. Por eso propusimos lo de la revocación del mandato, porque el pueblo pone y el pueblo quita.

“Yo, por autoridad moral y por honestidad –que es lo que estimo más importante en mi vida– no podría estar aquí si no cuento con el apoyo de la gente. No es que me eligieron por seis años y me tienen que aguantar a la fuerza.”

Al resaltar que es tiempo de definiciones entre corrupción o transformación, destacó que por su parte está tranquilo que en México se tiene una de las sociedades más avanzadas del mundo en cuanto a desarrollo político, y ese nivel de concientización llevó a que se ganara la elección presidencial en 2018, con el apoyo de las redes sociales.

Ello, contra todos los pronósticos, inclusive de quienes fueron precursores de nuestro movimiento; gente que cuando se ganó, lloraba, pero al mismo tiempo pensaba que había sido un milagro o, si se quiere en términos coloquiales, una chiripa.

Resaltó que los conservadores actúan de manera desarticulada, y son los más iracundos quienes emprendiero las campañas de desinformación en su contra, después de que el régimen de corrupción, injusticias y privilegios se fue al basurero de la historia y no va a regresar.

