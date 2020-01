AMLO llama en NL a apostar por el desarrollo del sureste

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó en Nuevo León a apoyar la productividad y el desarrollo del sureste, que cuenta con 70 por ciento del agua disponible en el país.

De visita en la planta de Heineken destacó que no solo ha mejorado la productividad, sino la concepción de buscar el beneficio social, por lo que pidió también pensar en el cuidado del medio ambiente.

“Pensar también, y esta es una recomendación respetuosa, que el crecimiento ya vaya orientado adonde se tiene agua, a donde hay menos carencia de agua, como en el sureste… Ahí hay muchas posibilidades para el desarrollo de empresas que necesitan utilizar agua. Esa es una opción”, dijo.

Antes, en la empresa cementera Cemex, el mandatario federal se comprometió a impulsar la industria de la construcción con el fin de generar crecimiento y empleo, y aseguró que llegará más inversión con la firma del tratado con Estados Unidos y Canadá.

“Ese es el propósito, que logremos llevar a cabo el crecimiento de México, el desarrollo con dimensión social, con bienestar. Si queremos crecer, para hacerlo rápido, es necesario impulsar la industria de la construcción, porque tiene un efecto multiplicador: construir las obras que hacen falta y al mismo tiempo se generan muchos empleos”, expresó.

En su gira de este fin de semana López Obrador hizo un recuento de las grandes obras que impulsa su gobierno: “¿Cuánto cemento en la construcción de la refinería de Dos Bocas o en el Tren Maya? ¿Cuánto cemento en la construcción del nuevo aeropuerto de Santa Lucía? ¿Cuánto cemento en la construcción del tren del Istmo de Tehuantepec que aumentará la capacidad del Puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos?”.

Anunció que con esta última obra surgirá una especie de Canal de Panamá, que significa mayor desarrollo para México, por lo que se requerirá mucho del cemento que producen Cemex y otras empresas.

El presidente del Consejo de Administración de Cemex, Rogelio Zambrano, invitó al tabasqueño a inaugurar, a mediados de año, otra planta en Tepeaca, Puebla, que abastecerá centro y sur del país y tuvo una inversión de más de 10 mil millones de pesos.

También habló de la participación de la compañía en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que calificó como “una muestra del compromiso del gobierno federal con el impulso de los jóvenes, el cual ya está dando resultados tangibles. Aquí en Cemex ya hemos empleado a jóvenes egresados de este programa”.

Tanto en la visita a Heineken México y a Cemex, López Obrador celebró el primer año del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que busca evitar su marginación o discriminación. También se refirió al apoyo a los adultos mayores como un reconocimiento por su participación en el desarrollo de México.

Como lo hizo en Ramos Arizpe y Saltillo, prometió que al concluir su capacitación los jóvenes recibirán un certificado firmado por él mismo. “Ningún profesionista del país tiene un certificado firmado por el Presidente, éste será al mismo tiempo una carta de recomendación para que las empresas les den trabajo en el país”, dijo.

El gobernador Jaime Rodríguez indicó que el programa “viene a fortalecer esto que traemos en la sangre: el trabajo”.

SÍ HAY MEDICAMENTOS

López Obrador denunció una campaña contra su gobierno por la supuesta escasez de medicamentos contra el cáncer y reveló que una empresa quiso chantajear a su administración.

“Ya tenemos medicamentos, lo que hay es una campaña… hay empresas que no quieren dejar de robar; una farmacéutica quiso chantajearnos no abasteciendo y pensó que con eso nos iba a poner a temblar, que no íbamos a resistir las presiones”, exclamó tras su visita a una planta de Cemex.

El mandatario adelantó que hoy se informará “sobre el plan de gratuidad para la salud: garantizar atención médica y medicamentos gratuitos” y reiteró que el medicamento para el cáncer no faltará.

En su gira por el norte del país recibió como regalo una playera del equipo de futbol Tigres, autografiada por los jugadores. Junto con Rogelio Zambrano, de Cemex, y del subsecretario del Trabajo, Horacio Duarte, posó para la foto, pero el presidente aclaró: “También le voy a los Pumas, porque los pumas y tigres son felinos”.

Y ADEMÁS NO HABRÁ INICIATIVA PREFERENTE

El titular del Ejecutivo federal descartó que vaya a enviar alguna iniciativa preferente en la víspera del inicio de sesiones ordinarias del Congreso de la Unión, el 1 de febrero. Dijo que, por el momento, lo que más le importa a su administración es que los legisladores procesen elevar a rango constitucional los apoyos sociales. “No hay necesidad, yo creo que pronto va a salir lo de las pensiones para adultos mayores, elevar el rango constitucional lo de la discapacidad y lo de las becas. Eso es lo que está pendiente, digo, hay otras muchas cosas, pero esto es lo que más nos importa”, afirmó.

