AMLO exhortó a empresas que no han parado actividades que cuiden a sus empleados

-El mandatario federal señaló que es importante que la mayoría de las empresas sí cumplan

Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República pidió a las empresas que mantienen labores, y no cumplen con las Jornadas de Sana Distancia y las indicaciones derivado del Covid 19 que cuiden a sus empleados.

Detalló sobre los nombres de aquellas empresas como Andrea, Carnival, Coppel que no han parado actividades.

“Es muy satisfactorio que la mayoría de las empresas y comercios están cumpliendo y que son muy pocos, un porcentaje menor, los que no cumplen. (…) Espero que estos días se pongan al corriente y obedezcan las medidas que son por el bien del pueblo, de la nación y hasta por el bien de ellos mismos”.

López Obrador indicó que de las empresas visitadas por la Secretaría del Trabajo, 13 por ciento aún se niegan a parar.

Respecto al porcentaje que se niega a parar, explicaron durante la mañanera que el 28 por ciento son de la industria automotriz, 17 por ciento de la industria textil y 15 por ciento de productos no esenciales.

López Obrador indicó gracias a que no se pedirán créditos ni se endeudará al país, se generará una ventaja para que la reactivación económica sea más fácil y rápida.

“Nosotros no seguimos recetas del neoliberalismo por eso llevamos ventaja, antes lo primero que se hacía era pedir dinero, créditos, para rescatar a los de arriba y se les daba la espalda al pueblo, a los de abajo, (…) ahora es distinto, no se deja solos a los de arriba, solo que se escucha a todos, se atiende a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde”.

Agregó que todos los lunes se presentará esta gráfica.

“Hacer un llamado a las empresas, a los comercios, para cumplir con las recomendaciones sanitarias, los lunes se va a presentar siempre esta inspección, se va a transparentar, y si las que ahora no están cumpliendo, la semana próxima ya se apegan a las medidas de protección a los ciudadanos, a la gente, frente a esta epidemia o pandemia, pues se les va a reconocer. Es de sabios cambiar de opinión el tener capacidad para rectificar, no regodearnos en el error, no caer en autocomplacencia sino rectificar y eso también se reconoce eso es meritorio. (…) Ojalá y para el lunes ya no tengamos el 13% que se tiene ahora de incumplimiento que se reduzca lo más que se pueda tengo confianza que va a suceder”.

El presidente pidió al Banco de México que ya que los recursos que maneja son públicos, debe cuidar bien a quién se le otorga un préstamo, ya que sentenció, hay empresas que desde antes de la emergencia sanitaria ya mantenían problemas económicos.

“Ahora que el Banco de México ha decidió destinar unos fondos para apoyar a la pequeña y mediana empresa hay que tener mucho cuidado, no vaya a ser para rescatar empresas que desde antes del coronavirus ya tenían problemas financieros, (…) mucho cuidado porque el Banco de México es independiente, pero sus reservas no son del Banco de México, ni siquiera son del gobierno, son de la nación, así todos los créditos hay que cuidarlos si no se cargan a la Hacienda pública, se tiene que pagar con dinero público y habría que debatir primero sobre a quién rescatar en el caso de que se usará dinero del presupuesto o se usarán créditos”, insistió.

Me gusta: Me gusta Cargando...