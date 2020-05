Adversarios me quieren poner en contra al movimiento feminista: AMLO

-Se presentó la actualización de cifras de seguridad en México

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador aseguró durante la mañanera de este martes, que sus adversarios lo que buscan es contraponerlo con movimiento feminista.

“Estamos a favor de la protección de las mujeres y lo hacemos por convicción, porque también los conservadores no quieren presentar como contrarios al feminismo, contrario a la lucha de las mujeres, nada de eso, ¿por qué no podemos actuar así?, porque a diferencia de los conservadores tenemos principios y somos humanistas, pero a la insistencia de querernos confrontar, no hay ningún problema de conciencia y vamos respetar siempre a quienes nos cuestionan, el derecho a disentir se va a seguir respetando, pero la verdad no cesan las descalificaciones con este tema y otros”.

Insistió que buscarán la protección de las mujeres.

“Decirle a todas las mujeres de México que están protegidas, representadas, que estamos haciendo todo para garantizar la paz y la tranquilidad, y entiendo que nuestros adversarios estén buscando confrontarnos”.

En este sentido, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, enfatizó que en México existe un sistema patriarcal y por ende, violencia en contra de las mujeres.

“Ha sido para mí un compromiso de vida la lucha en contra de la violencia contra las mujeres, y en ese sentido desde la Segob hemos tenido ya una red interinstitucional en donde todas estas instituciones estamos transversalmente coordinadas para dar una respuesta a las mujeres que sufren violencia en sus centros de trabajo, en sus hogares y en el transporte y otros lugares, tenemos un sistema patriarcal, y por supuesto que existe el machismo, y en ese sentido tenemos que reconocer que hay violencia en muchas ocasiones en contra de las mujeres”.

Previo al tema Alfonso Durazo, rindió el informe mensual referente a la seguridad.

“Como cada mes se va a informar sobre el tema de la seguridad pública, lo que se está haciendo para conseguir la paz en el país, del trabajo que realizamos todos los días con ese propósito”, indicó el mandatario federal.

Alfonso Durazo por su parte, indicó que en homicidios dolosos y feminicidios se registró una leve reducción, al mantenerse en la línea de contención.

“Logramos nuevamente revertir la tendencia de crecimiento y estamos ligeramente a la baja en el número de homicidios dolosos respecto al mes anterior; lo importante señalar es que se ha conservado la línea de contención y no se ha permitido la línea ascendente que históricamente tuvo. Ese mes son 2 mil 950”.

Destacó que los feminicidios también disminuyeron.

“En feminicidio es a la baja, 70 este mes, se muestra una tendencia a la baja. Secuestro, una de las cifras más sensibles, estamos afortunadamente a la baja, la comisión antisecuestros ha hecho un trabajo importante con el apoyo de la Guardia Nacional, hay todavía mucho por hacer, pero es alentador ver que vamos avanzando”.

En otro tema, López Obrador exhortó a quienes trabajan en el desarrollo de la vacuna contra el Covid 19 eviten su privatización.

“Mientras no haya una vacuna, una cura, estamos nosotros tomando esa iniciativa desde el principio convocando a los jefes de Estado del mundo para que juntos, gobiernos y científicos del mundo, se trabaje para tener la vacuna contra el Covid, esa fue una propuesta que hicimos en la ONU, está aprobada, en varios países se está trabajando”.

Explicó que está vacuna ya es de interés humanitario mundial.

“Mientras eso no suceda lo que está demostrado es que para evitar a saturación de hospitales y más muertes, lo que funciona, y esto se demostró en nuestro país, son las medidas de sana distancia, y cuidándonos mucho, además de mantenernos en nuestros domicilios”.

El presidente de México agregó que en caso de que la contingencia le impida viajar, dará el banderazo a las obras del Tren Maya de manera virtual.

“Estoy esperando que me autoricen esperar a salir con cuidado, respetando todas las medias pero todavía no me informan de cuándo podría hacerlo, me gustaría hacerlo la semana próxima, a finales, si no es la próxima semana, esperaría al siguiente fin de semana, si i no se puede, lo hago por teleconferencia, damos un banderazo desde Palacio en una mañanera para que inicien los trabajo, siempre y cuando también tengan autorización las empresas, del reinicio de actividades”.

