Aclaran que Elba Esther no se ha afiliado al partido de Redes Sociales

Etiquetado como “el partido de la maestra Elba Esther”, Redes Sociales Progresistas aclara que la exlideresa magisterial no se ha afiliado a esa organización, no ha donado recursos para su funcionamiento y tampoco ha pedido cargo alguno dentro del futuro nuevo partido o candidatura para 2021.

Así lo explicó Fernando González, actual coordinador de Redes Sociales Progresistas, yerno de la maestra Elba Esther Gordillo, quien, sin embargo, no niega que se han discutido temas de esa organización con la maestra, utilizando su experiencia en la política y en el conocimiento de “los nudos del poder”, para reducir la “curva de aprendizaje” para mejorar los resultados.

Fernando González, yerno de la maestra Elba Esther, confía en que Redes Sociales Progresistas obtendrá el registro como partido.

Entrevistado en la Ciudad de México por este diario, Fernando González confió en que lograrán el registro, una vez que en este mes realicen su Asamblea Nacional, reunión que estarían realizando en la capital de la República o en algún lugar del Estado de México, y resaltó la imparcialidad y profesionalización con la que el INE ha llevado a cabo el seguimiento de asambleas locales de esta organización en casi todo el país.

¿La maestra Elba Esther está ya afiliada a esta organización?

La maestra no se ha afiliado a Redes Sociales Progresistas, yo creo que se extrapola esa posición porque es cercana a muchos dirigentes de Redes Sociales Progresistas, incluyéndome. Ella es muy cercana a nosotros, de hecho es mi familia, pero ella no participa abierta y directamente en las Redes Sociales Progresistas.

Como familia que es, puede opinar, puede ayudarnos, yo creo que ella tiene un gran expertisse en el ejercicio de la política y un gran conocimiento sobre los laberintos del poder en el país y para hacer buena política hay que entender a la gente, pero también entender los núcleos y nodos del poder y el poder es un elemento complejo que es difícil gestionar y administrar en política.

Sí, podemos reducir nuestra curva de aprendizaje con un personaje como Elba Esther Gordillo, que se la sabe de todas, todas, yo creo que podemos dar mejores resultados y ayudar a la gente para que el poder sirva para poder, porque el poder es algo tan abstracto que luego se vuelve complejo de gestionar y administrar y eso afecta a la política, afecta a la representación y afecta la eficiencia de los programas.

¿Ha sido donadora la maestra Elba Esther?

No, no ha participado donando nada, para nada, sólo discutimos mucho el proyecto con ella a la hora de la comida, a la hora del café, a veces nos reunimos para debatir con ella temas de la política, pero no tiene más espacio que ese y es una persona que nosotros queremos y respetamos mucho. Todos los líderes de Redes Sociales tienen un vínculo muy especial con ella, la quieren bien y la respetan.

Entonces tienen base magisterial.

Sí, un porcentaje de nuestra militancia son maestros, que de manera libre acudieron a las asambleas y también tenemos un número importante de exdirigentes que fueron dirigentes magisteriales que tienen experiencia en sus localidades, que tuvieron una carrera política prominente y que entienden de todo esto, y que se han sumado con mucha fuerza, con mucho entusiasmo al proyecto de Redes Sociales Progresistas.

Esta cercanía con algunos de ustedes ¿permitirá en algún momento que pudiera llegar a ser candidata?

Es una decisión que tendría que tomar ella, nosotros digamos vamos a seguir con el proceso hasta concluir ser partido político, insisto todavía nos falta un trecho largo por cumplir, para cumplirlo al pie de la letra, conforme lo dicta la ley y una vez que cumplamos con todos los requisitos vendrá el inicio electoral, las convocatorias y las candidaturas. Todavía hay un trecho bastante largo, hasta el día de hoy ella no nos ha expresado ningún interés por participar en ningún espacio en Redes Sociales Progresistas.

¿Confía en que logren el registro y que el INE sea objetivo e imparcial, que abra la oportunidad para que ustedes tengan el registro?

Sin duda, nosotros tenemos una gran certidumbre en la autoridad electoral, en todo este año que hemos convivido mucho con ellos, han demostrado imparcialidad, profesionalismo, apegado estricto a los procesos, contamos con una institución electoral de mucha altura, de mucho nivel. Todos los funcionarios son muy formados, salvo excepciones, por ejemplo el vocal de Tlaxcala, que se comportó de manera extraña y arbitaria, el resto de los vocales, y funcionarios, a nivel central y local han sido excepcionalmente cuidadoso ordenados, apegados a la ley y facilitadores del proceso sin menoscabo de los complejos procedimientos y rigurosos procedimientos que se tienen que cumplir en las asambleas.

Estamos muy agradecidos, y muy orgullosos como mexicanos, de contar con una autoridad electoral de este nivel, de este tamaño, de este profesionalismo, nos sentimos muy orgullosos de ello.

