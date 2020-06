Viaje a Washington es sin fines electoreros: AMLO

-Insistió que México no es tierra de conquista por lo que ninguna empresa vendrá a saquear al país

Durante la mañanera de este jueves el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador desde Texcoco, en el Estado de México, sentenció que su viaje a Estados Unidos es sin fines electorales sino para agradecer el apoyo de Donald Trump durante la pandemia, además de que realizará un reconocimiento a lo migrantes que no han dejado de mandar remesas a sus familiares en México.

“Nos importa mucho la relación con Estados Unidos, es una relación de amistad y también es una relación económica indispensable, por eso mi viaje. (…) Acerca de las críticas, tenemos que decidir y actuar con criterio; yo tengo que hacer lo que más beneficie a México, lo que más ayude a los mexicanos”.

Descartó cuestiones políticas previo al próximo periodo electoral.

“Voy a cuestiones políticas electorales, es una vista de estado, que tiene qué ver con el inicio del tratado, que es de ayuda para México, por eso voy. ¿Y el riesgo?, la política es como caminar en la cuerda floja, hay que correr riesgos, no voy a ir privado, voy a ir en avión de línea, aún no hay forma de ir directo de la ciudad de México a Washington, me va a acompañar el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; la secretaria de Economía, Graciela Márquez y Alfonso Romo, es la comitiva, la fecha está por definirse”.

Por otra lado, informó que a los directivos de la empresa española Iberdrola le enviaron una carta para expresarle su disposición para llegar a un acuerdo sobre los contratos que tiene con el gobierno.

“Todavía no hay ninguna información oficial, es una nota periodística, recibí una carta de los directivos de esta empresa informando que tienen, en efecto, alrededor de 26 plantas termoeléctricas en el país y que tienen la voluntad de seguir invirtiendo en México y también la disposición de llegar a acuerdo con el gobierno. Ya turné la carta a la Secretaría de Energía y al director de la Comisión Federal de Electricidad, esta carta me la entregó la secretaria de Gobernación.

Sin embargo, sentenció que México no es una tierra de conquista.

“Están pidiendo una entrevista. Quiero que primero los atienda la Secretaría de Energía y el director de la Comisión Federal de Electricidad, pero ya basta, que se entienda bien, que se escuche fuerte y lejos, México no es tierra de conquista, no van a venir a saquearnos, se acabó eso”.

López Obrador destacó durante la mañanera la buena coordinación que existe entre el gobierno del Estado de México y el gobierno federal, “es una relación ejemplar en todos los asuntos públicos, no hay discrepancias o diferencias; trabajamos unidos”.

Sobre el tema de seguridad señaló qué hay una mesa a nivel nacional todos los días, en el que se reúne el gabinete de seguridad y reciben el parte de los sucedido durante las últimas 24 horas.

“Lo mismo se replicada en cada estado y en el Estado de México, el que encabeza esta mesa es el gobernador, está presente y lleva la conducción de todo lo relacionado en buscar la paz y reducir la incidencia delictiva”.

Al respecto el gobernador del Estado de México sentenció que hay una tendencia a la baja en los contagios de coronavirus.

“El porcentaje de ocupación hospitalaria tenemos un 67 por ciento y ha venido disminuyendo, es una disminución en la ocupación durante las últimas 2 semanas, es una noticia buena porque vemos que esto ya va en bajada; y una ocupación de 60 por ciento en camas de terapia intensiva”.

