AMLO truena, “a los conservadores nada les gusta”

-El mandatario federal indicó que revelarán fraudes factureros

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador señaló durante ella mañanera de este martes que a los conservadores nada les gusta, ya que mientras que para gobierno es esencial el programa “Sembrado Vida”, los conservadores se oponen al considerar que solo la condonación de impuestos, o el Fobaproa, es fomento a la inversión.

“Esos 400 mil trabajadores están plantando árboles frutales, maderables, un millón de hectáreas; no hay en el mundo un lugar así; ese fue el ejemplo que puse pero no le gusta nada”.

Indicó que los conservadores señalarán que las becas y apoyos a los adultos mayores solo son dádivas.

“Decir que es una dádiva es característica del conservadurismo, para los conservadores neoliberales todo lo que se le destina al pueblo es populismo, son dádivas; lo que le destinaban a los de arriba cuando ellos estaban en el gobierno, el Fobaproa, el que no pagaran impuestos las grandes corporaciones empresarias a eso le llaman fomento, eso es inversión, eso es empleo formal, eso sí es crecimiento; tenemos visiones distintas”.

El mandatario federal anunció que revelarán fraudes de factureros importantes que afectaban a las arcas del país.

Adelantó que uno será un fraude al SAT por 48 mil millones de dólares y que entre los involucrados hay personajes famosos a los que ya se les ha notificado la situación.

“La semana próxima voy a dar a conocer un fraude de 48 mil millones de pesos que cometieron factureros en el sexenio pasado, un paquete nada más; involucrados del gobierno pasado y del otro, u políticos. Vamos a presentar denuncias penales contra esos personajes encargados de promover este sistema”.

Detalló que al respecto se fugaban cerca de 300 mil millones de pesos que mermaban las entradas para favorecer a los ciudadanos.

“Se calcula que se fugaban alrededor de 300 mil millones de pesos; mucha de la gente implicada ni siquiera lo sabe; vamos a dar oportunidad a estos contribuyentes para que se regularicen, hay hasta personajes famosos que han ido al SAT y se han puesto al corriente, que sus contadores les habían pagado sus impuestos con facturas falsas; vamos a notificar a todos los que estén en esta situación para que vayan al SAT y se pongan al corriente”.

Cabe recordar que hoy fue su segundo día de gira desde Tlaxcala, por lo que aprovechó para disculparse por no poder atender ayer en Veracruz a las familias de víctimas de la violencia.

López Obrador aclaró que fue una situación especial debido a la sana distancia para no exponer a nadie.

“Todos los días atendemos a ciudadanos y en este caso a familiares de víctimas de la violencia, la secretaria de Gobernación tiene esa encomienda, incluso hay una protesta enfrente de Palacio y se está atendiendo.

“Ayer hubo este incidente porque no puede por la sana distancia exponerme ni exponerlos a ellos, lamento mucho que esto haya pasado; es muy incómoda esta situación; por la san distancia no podemos acércanos mucho; no es recomendable, esto lo hemos dicho varias veces”.

