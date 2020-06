AMLO pide a simpatizantes no realizar caravanas

-Fraude facturero será revelado esta semana

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador invitó a simpatizantes no armar caravanas de carros de respaldo y caer en las provocaciones de los contrarios.

“Hacer a un llamado respetuoso, me enteré que simpatizantes nuestros están organizando una caravana de apoyo al gobierno. Yo les pido que por favor y no lo hagan: no hace falta hacer lo mismo, responder de esa manera; no se logra nada; yo creo que las caravanas de los opositores no perjudican, si acaso la contaminación, pero tiene el derecho a manifestarse”.

Además, evidenció que son panistas los que están organizando las caravanas que no le afectan en ningún sentido.

“Ayer hubieron manifestaciones, no estoy en contra de las manifestaciones, pero fueron muy pocos; y ya es muy evidente que son militantes del PAN, porque están en campaña y podrían ser actos anticipados de campaña, pero no vamos a denunciar, no los vamos testerear”.

López Obrador sentenció que esta semana revelarán fraude con facturas falsas que llegan hasta por 50 mil millones de pesos.

“Vamos a informar en esta semana, se está preparando un primer paquete de 50 mil millones de pesos; se van a presentar denuncias penales desde luego para que los responsables y para los que contribuyentes que ni siquiera saben, algunos, que sus facturas fueron falsas, se les va a dar la oportunidad de que se regularicen”.

Por otro lado, y luego de los hechos violentos del fin de semana en Guanajuato relacionados a un grupo dedicado al robo de combustible, el mandatario federal exhortó a la ciudadanía a no trabajar para criminales.

“Aprovecho para hacer un llamado a la gente para que no se proteja a la delincuencia. Antes podía existir la justificación de que no había cómo tener ingreso porque el gobierno estaba al servicio de una minoría rapaz, pero ahora el gobierno esta atendido las demandas del pueblo y se están destinando recursos al pueblo como nunca”.

Sentenció que no hay justificación alguna para ayudar a la delincuencia.

“No hay ninguna justificación para decir, ‘voy ayudar a un grupo que se dedica a la delincuencia porque me está entregando despensa, voy a ser base de apoyo de un grupo que se dedica a delinquir’, no se metan en eso; hay forma de tener ingresos, con apoyos que se están canalizando a todas la comunidades a los pueblos. No se metan a proteger a delincuentes porque estos grupos como en el caso del huachicol manejan nominas para entregar por semana apoyos y por eso cuando hay una detención, cuando intervienen la Guardia nacional salen a enfrentar quemar carros”.

En cuanto al tema de las elecciones el presidente destacó que vigilará de cerca todo el proceso y advirtió que quien cometa fraude irá a la cárcel.

“Me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadana años a elegir libremente a sus dirigentes; ya sé que existe el INE, no me voy a meter, pero estoy obligado a denunciar si hay intentos de fraude, y recuerden que una de las reformas que se llevaron a cabo fue convertir el fraude electoral en delito grave”.

Destacó que será procesado de forma inmediata todo aquel que participe en un fraude.

“El que cometa fraude no tiene derecho a fianza, va a ir a la cárcel, y es en serio; nosotros padecimos mucho por el fraude y el país se estancó por la antidemocracia porque la democracia es competencia, son contrapesos, cuando hay democracia nadie se siente absoluto, en ningún nivel de la escala, y el que esté en el gobierno tiene que esperarse en hacer bien las cosas porque si no en la elección futura pierde su partido, por eso es buena la democracias”.

Al inicio de la mañanera el presidente destacó que su gobierno lanzará una campaña nutricional, por lo que contemplan incluir una materia cuyos temas se incluyan en libros de texto.

“Nos estamos preparando para mejorar la nutrición y hábitos alimenticios como el consumo de productos chatarrra. El ejercicio y no dar lugar a enfermedades crónicas como hipertensión y diabetes”.

Sin embargo, aclaró que a menos que Cofepris lo solicite, no se va a prohibir el consumo de alimentos chatarra, pero sí dijo que habrá una campaña intensa para mostrar el daño que hacen estos productos.

“No vamos a prohibir productos, solo que Cofepris considere que no deben consumirse, pero si tiene permiso de consumirse se tiene que respetar; no va a ser prohibición, va a ser informar a la gente del daño que puedan causar los productos chatarra”.

