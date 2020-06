AMLO lamenta asesinato de juez del Poder Judicial y su esposa

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este miércoles en Puebla, expresó su pésame por el asesinato del juez de Poder Judicial, Uriel Villegas Ortiz y de su esposa, y lamentó estos hechos.

“Quiero expresar mi profundo pésame por el asesinato del licenciado Uriel Villegas Ortiz; juez del Poder Judicial federal, y el asesinato de su esposa; es un crimen atroz, condenable y ya estamos trabajando de manera conjunta el Poder Judicial, la FGR y el Ejecutivo para castigar a los responsables. Ya se está actuando”.

El presidente sentenció que se cerrarán filas para que estos crímenes no se repitan, pero insistió que no hay intimidación, además de que descartó que el Estado vaya a ceder ante este tipo de agresiones; ya que los responsables serán castigados.

“Como es obvio, no podemos hablar de este tema hasta que concluya el proceso, que se investigue bien, pero sí se va avanzando. No hay impunidad y los que comenten estos delitos son castigados, van a ser castigados y estamos trabajando de manera conjunta. Sí es una asunto de Estado por lo mismo interviene la FGR y estamos trabajando también de común acuerdo con el Poder Judicial”.

Agregó que la intimidación no procede “porque nosotros tenemos como encomienda, el mandato, el garantizar la paz y la tranquilidad en el país, y no vamos a ceder ante ninguna amenaza, ante ninguna intimidación; nada nos va a detener para limpiar de corrupción del país, que hay justicia y se garantice la paz; ese es el propósito. Estamos trabajando de manera coordinada”.

Al respecto, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, aseguró que el crimen fue porque el juez estaba haciendo su trabajo.

“Para mí ha sido terriblemente difícil esta situación, era un juez penal, yo lo conocí personalmente; y sí decirles que estaba haciendo su trabajo y murió por hacer su trabajo. Tenía algunos juicios de personajes de la delincuencia organizada, estaba haciendo su trabajo y lo estaba haciendo bien; es muy lastimoso para el Poder Judicial, para el presidente de la corte, para todos en el Poder Judicial; para mí es un tema lastimosamente triste”.

En otro tema, el presidente de México indicó que durante la reunión con el Primer Ministro de Canadá tocó el tema de las empresas mineras canadienses que se resisten a cumplir con el pago de impuestos.

“Ahora que hablé con el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, le pedí, sí, hay empresas mineras canadienses que no están pagando impuesto; ya también están buscando acuerdos, y nosotros estamos abiertos al dialogo, pero no podemos seguir condonando impuestos, y siempre con la soflama de que si no se les dan privilegios no va haber inversión, y no van a venir a instalarse a México y no van a generarse impuestos, eso no es cierto; hay mucha empresas, incluso las extranjeras, cumplen con la ley, pagan sus impuestos, hacen lo mismo que realizan en sus lugares de origen, las mineras en Canadá, empresas estadunidense, que pagan sus impuestos”.

López Obrador lamentó la invitación de Chumel Torres a foro de Conapred, ya que dijo es un personaje racista y clasista, por lo que consideró que es como si a un torturador se le invitara a foro de derechos humanos.

“Ya basta de simulación, no puede ser que gente racista, clasista, siga soterrada, oculta, enmascarada, engañando, cómo se va invitar a alguien que discrimina a un acto de esto, desde luego soy partidario de la libertad, pero es el colmo, son personas caracterizadas por des…

Me gusta: Me gusta Cargando...