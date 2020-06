AMLO anuncia lucha contra empresas que emiten facturas falsas

-Sentenciaron que la pandemia sigue activa en el mundo

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador durante la mañanera de este martes anunció que can contra las empresas que emiten facturas falsas para defraudar al fisco.

“Vamos a informar sobre la acción que se está llevando a cabo y se va a intensificar en contra de los llamados factureros, estos que se han dedicado por años, cuando menos de 10 años a la fecha, a defraudar a la Hacienda publica mediante el mecanismo de utilizar facturas falsas para no pagan impuestos o no pagar completos sus impuestos; es un gran fraude que se toleraba, una especie de huachicol, pero con relación a lo fiscal”.

En este sentido Raquel Buenrostro, directora del SAT, indicó que ya preparan denuncias contra 43 empresas que han emitido facturas por 93 mil millones de pesos y en cuyas operaciones participaron 8 mil 212 personas entre físicas y morales.

“Lo que hacen es aumentar con gastos falsos los gastos de alguna empresa real de tal suerte que los que hacen es disminuir sus utilidades y con eso disminuyen el pago de impuestos, con esto engañan a la autoridad fiscal y generan defraudación fiscal”.

Destacó que los recursos que representan las facturas asciende a 93 mil millones de pesos, por los cuales se debía haber pagado al SAT 24 mil 583 mdp de ISR, y 11 mil 396 mdp de IVA.

“Al principio la incidencia estaba en temas de comercio la mayoreo, construcción, industrias manufactureras, a mediad que pasa el tiempo nos hemos dado cuenta que la tendencia es que se va al área de servicios, los servicios son más difíciles de comprobar, es más difícil si un edificio se pintó 5 o 10 veces”.

Sobre los hechos violentos en el municipio ubicado en el Istmo, el presidente consideró que son productos de las diferencias entre comunidades por quién asume la presidencia del Ayuntamiento.

“Estamos en comunicación con el gobierno de Oaxaca, es una situación triste y lamentable porque es un enfrentamiento entre comunidades; son diferencias que tiene en el mismo municipio, San Mateo del Mar, es un confrontación por el gobierno municipal, son pobladores de la cabecera municipal y pobladores de comunidades; suele pasar que en los ayuntamientos cuando hay elecciones y queda alguien de la cabecera hay el malestar de las comunidades del municipio. Es triste y lamentable lo que sucedió y desde luego que vamos a intervenir”.

También aclaró que al INE le corresponde por ley vigilar y organizar las elecciones, sin embargo, sí detectan algún hecho lo denunciará.

“Legalmente al INE le corresponde pero el presidente de México puede opinar y ejercer su derecho de manifestación como cualquier ciudadano, entonces si yo me entero de que están comprando votos, de que están utilizando el dinero del presupuesto para favorecer a un partido o candidato, como cualquier ciudadano, estoy obligado a denunciarlo; si conozco de un acto ilícito no voy a ser tapadera; ellos hacen su trabajo y yo como ciudadano y presidente que quiero que en este país no haya fraudes ni simulación, y que se respete la voluntad del pueblo; voy a garantizar el voto libre, elecciones limpias y libres, es un compromiso, no sé por qué se molesta el presidente del INE”.

Sentenció que todos deben ayudar a denunciar si saben de un fraude.

“Y recordar que ahora existe la procuraduría electoral y es delito grave el fraude. Vamos a estar vigilantes los ciudadanos. Ya no es el arreglo en lo oscurito para que se le dé la candidatura a un personaje a fin al régimen aun sin que cumple los requisitos”.

Por otro lado el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell destacó que a pesar de que la velocidad del contagio de Covid 19 ha disminuido, la epidemia sigue activa, por lo que no se debe bajar la guardia.

En cuanto a la capacidad hospitalaria para atender a los enfermos graves informó que sigue teniendo buen margen, al señalar que a nivel nacional queda 56 por ciento de disponibilidad.

