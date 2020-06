AMLO adelanta que propondrán a mujer indígena para dirigir el Conapred

-Informaron que los homicidios en México bajaron

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador adelantó durante la mañanera de este viernes en Cuernavaca, Morelos, que propondrá a una mujer indígena para que dirija el Consejo Nacional para Erradicar y Prevenir la Discriminación (Conapred), tras la renuncia de su titular Mónica Maccise Duayhe.

“Quiero aclarar que nosotros, no de manera simulada, vamos a seguir combatiendo el racismo y la discriminación, va a permanecer, pero se va a ver la forma, si se creó por acuerdo o decreto presidencial, y si no es por ley, si depende del Ejecutivo, a mí me gustaría que se integrara a la Segob y que formara parte de la oficina de derechos humanos de la Segob y que se redujera el aparato burocrático y que además se nombre, si a mí me corresponde hacerlo, a una gente con convicciones que realmente esté en contra del racismo y la discriminación”.

Reiteró que sí existe la renuncia por lo que se dará la oportunidad a una mujer indígena.

“En el relevo, si existe esta renuncia, propondría a una mujer representante de los pueblos indígenas, porque los más humillados de México, lo más vilipendiados, los que han padecido más el racismo, han sido los indígenas; me gustaría que ese cargo estuviese representando por una mujer indígena”.

Por otro lado el titular de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó que la incidencia delictiva respecto a homicidios dolosos, feminicidios y secuestros van a la baja.

“Tenemos un ligera baja, 13 homicidios respecto al mes anterior (mayo), 2 mil 913, en feminicidios hay una baja sensibles, es notoriamente a la baja la tendencia afortunadamente en este delito”.

Sobre los otros delitos justificó que algunos de ellos eran muy altos.

“Secuestro lo recibimos con números altísimos y tiene una caída muy importante; la Comisión Nacional Antisecuestros está jugando un rol extraordinario de coordinación con todas las unidades estatales antisecuestros”.

Este día, López Obrador recordó al escritor mexicano Carlos Monsiváis en su décimo aniversario luctuoso.

“Hoy es el décimo año del fallecimiento de Carlos Monsiváis, un escritor de primer orden que además de su inteligencia, su creatividad, su imaginación y talento siempre acompañó las luchas cívicas, sociales y democráticas de nuestro país. Todas las luchas que se presentaron durante las últimas décadas tuvieron que ver con Monsiváis; en la participación siempre activa en los movimientos estudiantiles, la defensa de la diversidad sexual, de los derechos humanos, y desde luego en la lucha por la democracia”.

El presidente sentenció que el escritor ayudó mucho durante la creación de Morena.

“A nosotros nos ayudó mucho desde antes de la creación de Morena, él nos acompañó siempre, y lo recordamos siempre con afecto y admiración a Carlos Monsiváis”.

