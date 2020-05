Más de 3,200,000 personas se han contagiado ya en todo el mundo del nuevo coronavirus, que ha provocado la muerte de más de 233,000, según informó este viernes el Centro de Ciencias de Ingeniería de la Universidad Johns Hopkins.

Por lo menos 1 millón de personas ya se han recuperado.

En Estados Unidos, la cifra de contagiados ya rebasó el 1,075,000 y se han registrado más de 63,000 muertes, según el recuento de NBC News.

Estas son las informaciones más relevantes de este viernes 1 de mayo de 2020:

Texas y Louisiana dan pasos hacia la normalidad mientras los ciudadanos piden condiciones más seguras de trabajo

Mientras que trabajadores de sectores esenciales harán una huelga nacional este viernes Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo, para exigir condiciones laborales más seguras durante la pandemia, otros grupos planean manifestaciones en contra de las estrictas órdenes de confinamiento que, según dicen, están paralizando la economía del país.

El gobernador de Texas, Gregg Abbot, dijo el lunes que las tiendas departamentales, restaurantes, salas de cine y centros comerciales reabrirán el 1 de mayo, siempre y cuando mantengan una capacidad de 25% como parte de la primera fase para relajar las restricciones por la pandemia de coronavirus. Louisiana también finalizó este jueves la cuarentena.

Los organizadores de la huelga dicen que los empleados de Amazon, Whole Foods, Target, Fedex y otras empresas se han convertido en los inesperados trabajadores en la primera línea de la pandemia.

Los trabajadores no asistirán al trabajo o se declararán enfermos en ciudades de todo Estados Unidos para exigir el tiempo de trabajo no remunerado, pago por riesgo, licencia por enfermedad, equipo de protección y suministros de limpieza.

“Por estas razones, estamos participando de una enfermedad masiva y ejerciendo nuestro derecho a rechazar condiciones de trabajo inseguras”, según una declaración de los trabajadores de Whole Foods.

Están planeadas manifestaciones en Nueva York, Washington, Los Ángeles y otras ciudades. Como muestra de solidaridad, los manifestantes están pidiendo a los consumidores que no crucen los piquetes de huelga o que no utilicen los servicios de esas empresas.

Mientras tanto, las enfermeras saldrán a la calle frente a más de 130 hospitales en 13 estados para protestar por la falta de equipo de protección personal y los castigos que soportan cuando hablan de los problemas a los que se enfrentan. Más de 60 enfermeras en todo el país han muerto por COVID-19, según los organizadores.

“Las enfermeras se inscribieron para cuidar de su paciente. No se inscribieron para sacrificar sus vidas en el frente de la pandemia de COVID-19”, dijo Bonnie Castillo de National Nurses United.

Los trabajadores de la sanidad de Pittsburgh abandonaron sus trabajos y los empleados de comida rápida de California dejaron los restaurantes para realizar protestas desde sus coches.

En respuesta a las protestas planeadas por sus trabajadores, Amazon dijo en un comunicado: “Aunque respetamos el derecho de las personas a expresarse, nos oponemos a las acciones irresponsables de los grupos laborales al difundir información errónea y hacer falsas afirmaciones sobre la compañía durante esta crisis sanitaria y económica sin precedentes. Hemos tomado medidas extremas para comprender y abordar esta pandemia”.

Amazon dijo que ha gastado más de 800 millones de dólares en medidas de seguridad de COVID-19, incluyendo mascarillas, desinfectante de manos, guantes e instalación de estaciones de lavado de manos en los almacenes.

Walmart está llevando a cabo controles diarios de temperatura y está proporcionando cubrebocas y guantes a los trabajadores de las tiendas y almacenes, dijo la empresa.

En Michigan, cientos de manifestantes se agolparon en el Capitolio el jueves para denunciar el orden de permanencia y las restricciones comerciales del estado.

Otras manifestaciones similares han estado ocurriendo a través de California y la nación, con más planeadas para el viernes. La organización Freedom Angels dijo que se manifestará en el Capitolio de California mientras que un grupo que se llama We Have Rights se reunirá en Los Ángeles y otras ciudades del sur de California. Una protesta en Huntington Beach se centrará probablemente en la decisión de Newsom de cerrar las playas del condado de Orange después de que miles de personas se agruparan en la arena el pasado fin de semana.

De manera similar, las manifestaciones en automóviles “MAGA May Day” de los partidarios del presidente Donald Trump protestarán por las medidas de cierre de la pandemia en lugares como Los Ángeles, Chicago y Long Island, Nueva York. Los organizadores admiten que la amenaza del coronavirus es “muy real”.

“Sin embargo, América no puede destruir las vidas y sueños de la mayoría para proteger a unos pocos. La cura no puede ser más peligrosa que la enfermedad. Nos arriesgamos a perder lo que somos como nación cerrando completamente el país y la economía”, dijo una declaración en el sitio web de MAGA May Day.

“Abominable”, dice el alcalde de Nueva York sobre los cadáveres hallados en camiones El alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, consideró este jueves “abominable” y “totalmente inaceptable” el hallazgo de decenas de cadáveres en camiones sin refrigerar frente a una funeraria, pero defendió que se trata de un caso aislado y que la ciudad está lidiando adecuadamente con el gran número de fallecimientos por la COVID-19. “Fue un incidente horrible, es algo inconcebible. No puedo entender cómo dejaron que esto ocurriese”, dijo De Blasio preguntado en una conferencia de prensa sobre la situación descubierta en una funeraria del distrito de Brooklyn. De Blasio consideró la situación “inaceptable” y recordó que las casas de funerales tienen la obligación de tratar “con dignidad” a quienes sirven. La Policía de Nueva York, tras recibir llamadas de vecinos advirtiendo del mal olor, descubrió este miércoles alrededor de medio centenar de cuerpos almacenados en camiones de la cadena U-Haul, normalmente alquilados por horas para mudanzas, y sobre el suelo de la funeraria, con algunos cadáveres en estado de descomposición. “No tengo la menor idea de cómo una funeraria pudo dejar que esto ocurriese”, insistió el alcalde, que recordó que el Ayuntamiento está apoyando a todas los funerarias que notifican dificultades, por lo que esta debería haber avisado a las autoridades del desbordamiento que sufría.

