Señalan dos condiciones necesarias para detener la pandemia del coronavirus

La catedrática Ancha Baránova, de la Escuela de Biología de Sistemas de la Universidad George Mason (GMU, según sus siglas en inglés) de Estados Unidos, afirma que existen dos condiciones naturales para acabar con la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con su entrevista para la agencia rusa RIA Novosti, publicada el 19 de marzo, la primera condición es una evolución del SARS CoV-2, proceso que ya ocurrió con otros virus, incluidos otros tipos de coronavirus. “Cuando una persona contagia a otra, el virus atraviesa una mutación, lo que normalmente lo hace más débil”.

Baránova afirma que el SARS CoV-2 está ahora mismo pasando por el proceso de coevolución para poder vivir con un ser humano y no se sabe cuánto durará eso. “Está evolucionando más rápido que la hepatis C, pero no tan rápido como la gripe”.

Otra condición para acabar con la pandemia es que la gente “se vacune de manera natural”, o sea que aparezca una inmunidad natural al coronavirus. Tendrían que recuperarse del coronavirus al menos el 70 % de la población, la mayoría jóvenes, para que aparezca un grupo amplio. Ese grupo tendría los anticuerpos que podrían superar el virus. Entonces, la pandemia no será tan masiva. “Cuando un 70 % de las personas se recupere del coronavirus, el resto casi no se contagiará y el virus se apagará”, aseguró Baránova.

