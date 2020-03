Se derrumba hotel con pacientes con coronavirus en China (Video)

México. Un hotel en donde se alojaban pacientes con coronavirus, se derrumbó el día de ayer en la ciudad de Quanzhou, China.

Los hechos se dieron cerca de las 19:30 (hora local), en la provincia de Fujian, en donde cerca de 70 personas quedaron atrapadas.

Cerca de las 21:00 horas, el gobierno de la ciudad informó que 23 personas habían sido rescatadas. Por el momento se desconocen las causas del derrumbe.

El hotel era usado para mantener en cuarentena a personas infectadas con el Covid-19.

#BREAKING: A hotel building collapsed in Quanzhou, SE China's Fujian at around 7 pm Saturday, trapping an unknown number of people under it. So far 16 people have been rescued. Rescue work remains underway. pic.twitter.com/rK7tEagQvV

— People's Daily, China (@PDChina) March 7, 2020