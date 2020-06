Satélite de la NASA del tamaño de un maletín bate récord y se convierte en el más pequeño en detectar un exoplaneta

El satélite CubeSat de la NASA, que tiene el tamaño de un maletín, y que se desplegó en la órbita desde la Estación Espacial Internacional en noviembre del 2017, “superó las expectativas” de los expertos tras detectar a un planeta fuera del sistema solar, conocido como el exoplaneta ‘55 Cancri e’, comunicó este martes la agencia espacial estadounidense.

Los científicos ya sabían de la ubicación del objeto espacial, del doble del tamaño de la Tierra y localizado a 41 años luz, que fue descubierto en el 2004. Pero volver a buscarlo era una forma de probar las capacidades de ASTERIA, el telescopio espacial incomparado en el CubeSat para realizar mediciones astrofísicas.

