Reitera AMLO que no habrá confrontación con Trump por el tema migratorio

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso que su gobierno no se confrontará con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, por el tema migratorio, luego de que éste indicó que México está pagando por el muro para contener a los migrantes.

“Nosotros no nos vamos a confrontar con el gobierno de Estados Unidos, lo único que queremos que se tome en cuenta es que hay una elección en Estados Unidos, ya saben cómo son las elecciones en España, Guatemala, Francia, en México. Son tiempos especiales”, indicó el mandatario.

Durante su conferencia de prensa de este miércoles, López Obrador dejó entrever que las caravanas de migrantes que se llevan a cabo pudieran estar manejadas por otros intereses, considerando el momento electoral que se vive en la unión americana.

“En el caso de quienes engañan, si hay tráfico de personas, se está actuando y sirve esto para informar de que hay intereses en todos estos movimientos. La pregunta que uno se hace cuando suceden estas cosas, uno pregunta ¿y de parte de quién?, porque no todo es espontáneo. Pero amor y paz”, dijo.

El jefe del Ejecutivo federal aseveró que las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos están en buenas condiciones y no habrá discrepancias, “nuestra relación es buena, no queremos pelearnos, amor y paz, y aunque nos empujen no nos vamos a enganchar.

“Lo que quisieran los adversarios aquí -los que dejaban pasar armas, llegaban a acuerdos con Estados Unidos- ellos quisieran que nos peleáramos con el presidente Trump. No tenemos por qué actuar con balandronadas”, reafirmó.

Sobre este tema, López Obrador agregó que se está cumpliendo con la ley para que haya un registro de migrantes, lo cual requiere de garantizar el orden, y refirió que aproximadamente mil migrantes han regresado vía aérea y terrestre a sus lugares de origen.

“Lo están haciendo por voluntad, es un regreso asistido, ¿qué pasó con esta última caravana?, la mayoría fueron engañados que podrían pasar por el territorio hasta la frontera norte. Porque se ofrecen opciones de refugio y trabajo.

Al admitir que no está resuelto este asunto, dijo que que el regreso de los migrantes es sin violencia, “se han respetado los derechos humanos, se les ha dado toda la atención, pero tenemos que tener control y además protegerlos”.