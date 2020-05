Rechazan acusación de Meghan Markle por carta en ‘The Mail on Sunday’

El Tribunal Supremo de Justicia de Londres rechazó el viernes parte de un reclamo presentado por Meghan Markle, la duquesa de Sussex, contra un tabloide por violar su privacidad.

Meghan, esposa del nieto de la reina Isabel, el príncipe Harry, está demandando a la editorial Associated Newspapers por los artículos que publicó su periódico The Mail on Sunday en febrero del año pasado, que incluía partes de una carta que le había enviado a su padre, Thomas Markle.

En una audiencia la semana pasada, el abogado del periódico argumentó que las acusaciones de que había actuado de manera deshonesta y había avivado la grieta familiar deberían eliminarse del caso, junto con referencias a otros artículos sobre la realeza que Meghan dice que eran falsos.

“Estoy de acuerdo en que las tres categorías de acusaciones deben ser eliminadas de los elementos de la demanda”, dijo el juez Mark Warby en su fallo.

Los abogados de la duquesa dicen que la publicación de su carta por el periódico fue un mal uso de información privada y violó sus derechos de autor, por lo que buscan daños agravados.

Como parte de la acción, habían acusado al Mail y a otros tabloides de acosar, humillar y manipular a Thomas Markle y de contribuir a las consecuencias de la relación entre él y su hija. Los dos no han hablado desde su deslumbrante boda con Harry en mayo de 2018.

El medio rechazó la acusación de que había actuado de manera deshonesta o maliciosa al publicar extractos de la carta que envió a su padre en agosto de 2018 y dijo que era “destacable” que el reclamo sobre el tratamiento de Markle se hubiera hecho sin que la duquesa lo hubiera contactado para ver si él aceptó.

“El fallo de hoy deja muy claro que los elementos centrales de este caso no cambian y continuarán avanzando”, dijo un portavoz de Schillings, el bufete de abogados de Meghan.

“Se violaron los derechos de la duquesa y se cruzaron los límites legales alrededor de la privacidad. Como parte de este proceso, se pusieron en práctica los extremos en los que The Mail on Sunday utilizó tácticas distorsionantes, manipuladoras y deshonestas para atacar a la duquesa de Sussex, que ha quedado expuesta por completo”, agregó la firma londinense.

Meghan y Harry ahora viven en Los Ángeles, Estados Unidos, después de haber renunciado a sus roles oficiales como miembros de la realeza a fines de marzo.

El caso continuará con un juicio completo, pero aún no se ha establecido una fecha para ello.

