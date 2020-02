Policías ARRESTAN a niña de 6 años en Florida (VIDEO)

Una niña de seis años de edad identificada como Kaia Rolle, fue arrestada por dos oficiales de policía en una escuela de Orlando, Florida, pues presuntamente, la menor había agredido a tres empleados del plantel escolar y como castigo, le pusieron las esposas y pretendieron subirla a la patrulla. En el video del momento en el que arrestan a la menor, Kaia lloraba de manera inconsolable pero esto pareció no importar a los oficiales, quienes posteriormente, fueron despedidos por arrestar a un menor de 12 años sin el consentimiento de un adulto.

Fue la familia de la menor quien difundió el video que ha causado opiniones encontradas en redes sociales; en las imágenes se muestra a la menor quien cursa el primer grado, llorando a gritos mientras es sujetada a la fuerza; todo sucedió el pasado 19 de septiembre en la escuela Lucious y Emma Nixon Academy.

"I don't want handcuffs on": Video shows a police officer arresting a crying six-year-old at her Orlando school. Kaia Rolle pleaded with the officer as she was restrained with zip ties last September. pic.twitter.com/6frnxbj4RU

— 48 Hours (@48hours) February 25, 2020