Paramédico de Nueva York: “Hay mayor carga de trabajo durante la crisis del covid-19 que en el 11-S”

Anthony Almojera, un paramédico que forma parte de los servicios de emergencia de Nueva York (EE.UU.) ha asegurado que hay mayor carga de trabajo durante la actual crisis del covid-19 que tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, según lo comentó a RT.

“Desde el punto de vista mental esto es una presión seria para los servicios médicos de emergencia“, dijo Almojera, que detalló que están respondiendo a más de 6.000 llamadas al día, llegando a atender más de 44.000 llamadas de emergencia solamente en los últimos días.

“Habrá más muertes”

Asimismo, el hombre indicó que normalmente se responden unas 4.000 llamadas al día, mientras que en el 11-S —que describió como “el día más ajetreado”— se atendieron unas 6.300 llamadas. “Durante los últimos días hubo más de 7.000”, detalló el funcionario de salud, que aseguró que están cansados porque hacen turnos dobles.

Almojera cree que la pandemia del coronavirus les pilló “un poco desprevenidos” porque en EE.UU. no hubo un fenómeno parecido en los últimos años. No obstante, considera que “ha habido algunos fallos en el Gobierno que les han dejado sin el equipo necesario”, señalando que el presidente de EE.UU., Donald Trump, fue advertido en numerosas ocasiones, pero no se actuó a tiempo. “Ahora tenemos que intentar ponernos al día”, aseveró.

Por último, el paramédico neoyorquino instó a la población a quedarse en casa con el objetivo de que el virus no se propague. “Hay demasiadas personas que no se lo están tomando suficientemente en serio”, dijo, agregando que salen demasiado a la calle. “Tienen que quedarse en casa, nosotros tratamos de contenerlo, de lo contrario habrá más muertes lamentables como la de aquel niño de un año”, concluyó.

