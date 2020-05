Países Bajos recomienda a los solteros buscarse una pareja sexual en medio de la pandemia

El gobierno de Países Bajos ha emitido una nueva guía dirigida a los solteros que buscan intimidad durante la pandemia que les aconseja encontrarse un “amigo sexual”.

El Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente de ese país (RIVM, por sus siglas en inglés) sostiene que las personas solteras deberían llegar a un acuerdo con alguien más.

Pero advierte que la pareja debería evitar tener relaciones sexuales si uno de sus integrantes sospecha que tiene coronavirus.

Esta guía llega después de numerosas quejas en el país de que no existían consejos para la vida sexual de los solteros durante la pandemia.

Países bajos mantiene medidas de distanciamiento social desde el 23 de marzo, cuando el gobierno impuso un llamado bloqueo “inteligente” o “selectivo”.

© Proporcionado por BBC News Mundo Países Bajos comenzó a relajar sus medidas de confinamiento el 11 de mayo.

Este incluía reglas de confinamiento mucho menos estrictas que las de otros países europeos como Francia, Reino Unido o Alemania, permitiendo pequeñas reuniones de personas siempre y cuando guardaran una distancia social.

Cuantas más personas vean, mayores serán las posibilidades de propagar el virus

Pero en un documento publicado el 14 de mayo, el RIVM aseguró que “tiene sentido que, como persona soltera, también desees tener contacto físico”.

Sin embargo, el ente gubernamental advierte que los solteros que elijan tener sexo durante la pandemia deben tomar precauciones para minimizar el riesgo de exposición al coronavirus.

“Discute cuál es la mejor manera de hacer esto”, reza la guía del RIVM.

“Por ejemplo, vete (siempre) con la misma persona para tener contacto físico o sexual (un compañero para acurrucarse o un ‘compañero sexual’, por ejemplo), siempre que estén libres de enfermedad”.

“Llega a acuerdos con esta persona acerca de cuánta otra gente ven ambos. Cuantas más personas vean, mayores serán las posibilidades de (propagar) el coronavirus”.

Click here to see the BBC interactive Click here to see the BBC interactive

Para las parejas que sospechan haber contraído el virus

De igual forma, el RIVM ha emitido consejos para personas en relaciones en las que uno de sus integrantes sospecha haber contraído el coronavirus.

“No tengas relaciones sexuales con tu pareja si esta está en cuarentena debido a una (supuesta) infección por coronavirus”, dice.

“Es posible tener relaciones sexuales contigo mismo o con otros a distancia”, agrega, sugiriendo posibles soluciones como la “masturbación conjunta” o “historias eróticas”.

© Proporcionado por BBC News Mundo Las restricciones en Países Bajos son más relajadas que en muchos otros países.

La semana pasada, Países Bajos puso en marcha un plan para salir del confinamiento que consiste en cinco fases.

La primera, iniciada el 11 de mayo, incluyó la reapertura de bibliotecas, peluquerías, salones de manicure y de masajes, esteticistas y terapistas ocupacionales.

La relajación de las medidas de confinamiento se produjo después de que el primer ministro holandés, Mark Rutte, dijera que el país había “avanzado” en su esfuerzo por reducir el número de infecciones y muertes por coronavirus.

Hasta este lunes 18 de mayo, el país europeo había registrado 43.995 personas contagiadas por coronavirus y más de 5.600 muertes.

Me gusta: Me gusta Cargando...