‘Nos llevamos una victoria merecida’, dice Almada

Guillermo Almada aceptó que Santos Laguna no mostró su mejor cara anoche en la victoria ante Atlas, pero sobrepuso el resultado y los valiosos tres puntos, al funcionamiento que resultó en un gris triunfo.

Siguiendo con su descripción del encuentro, Almada señaló que los Rojinegros expusieron poco volumen de juego, pero aún así lograron complicarle el partido a los Guerreros: “cada vez que la pelota salía, ellos se tomaban su tiempo y ponían pelotas largas, la dividían y si no se lucha cuando la pelota está en el aíre o no ganas el rebote, se hace difícil. No hago una crítica del rival, estoy diciendo lo que propuso el rival y a veces, en esa vorágine de pelear pelotas aéreas se pueden generar divisiones en la defensa, se hace un juego muy friccionado. No fue un partido vistoso, pero nos llevamos una victoria merecida y obviamente tenemos mucho que mejorar”, sentenció.

El entrenador Albiverde aceptó que aún hay camino por recorrer, para ser ese equipo dominante que Santos fue durante el semestre anterior: “estamos recuperando el camino, todavía debemos tener más volumen de juego y más intensidad, seguramente el equipo lo están integrando jugadores con características distintas y lo que buscamos es ser más efectivos. El año pasado jugamos muchas veces con un enganche y hoy no lo tenemos, eso a veces nos limita en la producción ofensiva, pero como nos habían tomado un poco la mano los rivales, con un enganche como referencia, optamos por cambiar y estamos siendo más efectivos”, dijo.

‘NOS TENEMOS QUE MANTENER FUERTES’Rafael Puente aceptó que su equipo está pasando un momento demasiado complicado y fue superado con muy poco por los Guerreros del Santos, con lo que siguen estancados en los últimos lugares de la tabla general.

El entrenador del Atlas afirmó en conferencia de prensa, posterior al partido: “evidentemente es un todo, lo que debemos trabajar, en este momento, más que nunca, nos tenemos que mantener fuertes y unidos, es una situación complicada la que estamos viviendo y la única forma de salir de ella es apegándonos a lo que hoy (ayer) pusimos de manifiesto en la cancha, caso contrario a lo que sucedió el partido anterior, cuando el equipo se abandonó en el segundo tiempo, ahora no dejó de luchar hasta el final, la fortuna no nos está acompañado, pero la fortuna termina por acompañar a quien no claudica y nosotros no vamos a claudicar, no vamos a dejar de trabajar. Si bien necesitamos corregir detalles, haciéndolo bien no nos está alcanzando, tendríamos que apelar a la excelencia, la única forma de acceder a ella es a partir del trabajo y de la unión y este equipo trabaja y está unido”, sentenció.