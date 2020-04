Millonario quedó atrapado en pueblo fantasma por el coronavirus y una tormenta de nieve

Un empresario es el protagonista de una de las historias insólitas de la cuarentena por el coronavirus.

Brent Underwood, de 32 años, se encuentra pasando el confinamiento preventivo en Cerro Gordo, un pueblo fantasma que compró en 2018 por $1.4 millones de dólares.

Según New York Post, el empresario de mercadeo llegó al sitio el 27 de marzo ya que el hombre que cuida el lugar, Robert Desmarais, pidió ir a Arizona para velar por su esposa. Underwood aceptó la misión de vigilar el lugar y condujo por 24 horas desde Austin, Texas.

“Cuando llegué me la pasaba en camiseta y disfrutaba”, dijo Underwood al New York Post. “Luego cayó nieve por cuatro días y no hay manera de salir”.

Según el testimonio, el hombre ha tenido que derretir nieve para tener agua ya que la casa que habita no tiene conexión a alguna tubería. Su dieta es arroz y enlatados, pero debe administrarlos con cuidado ya que el supermercado más cercano está a unas 20 millas.

“Algunos ya vencieron, pero en tiempos desesperados, medidas desesperada. Espero que los frijoles enlatados no me hagan mucho daño”, dijo Underwood.

El empresario tiene servicio de internet por vía satelital y en el pueblo hay servicio de energía eléctrica. En caso de una emergencia mayor sabe que podría que alguien de un pueblo cercano podría dar una mano ya sea al conducir lo más cerca de Cerro Gordo, o con un helicóptero.

